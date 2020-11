Moeilijker zwanger na Covid-19? Spermakwaliteit slechter

Mannen die het coronavirus hebben gehad en een kinderwens hebben, kunnen beter nog even wachten. Die oproep doen Belgische gynaecologen. Uit onderzoek van de gynaecologen blijkt dat mannen die Covid-19 hebben gehad een grotere kans hebben op een sterk verminderde spermakwaliteit. En daardoor kan zwanger worden langer duren.



Volgens de gynaecologen is bij mannen die het coronavirus hebben gehad, de kans groter dat de spermakwaliteit verminderd is. "We vinden dat we de mannen moeten waarschuwen dat er mogelijk vruchtbaarheidsproblemen kunnen ontstaan op korte termijn", zegt professor Gilbert Donders tegen EditieNL.



"We zagen een daling van negentig procent van de normale aantallen en de beweeglijkheid bij de spermacellen", zegt Donders. "Men moet zich ervan bewust zijn dat het langer kan duren als je zwanger wil worden." Als er toch een bevruchting plaatsvindt, heeft het virus volgens de arts geen invloed op de ontwikkeling van de vrucht.



De onderzoeksresultaten zijn niet echt verrassend, vindt Marij Dinkelman-Smits, uroloog-androloog in het Erasmus MC. "We weten dat mensen die koorts hebben en ziek zijn vaak tijdelijk een slechtere uitslag hebben bij een spermatest. Dat kan zijn bij griep met koorts, of een kankerdiagnose."



Een koortsepisode kan tot wel drie maanden effect hebben op de spermakwaliteit. Ook kunnen medicijnen of een behandeling als chemotherapie de vruchtbaarheid aantasten.



De uroloog-androloog plaatst wel wat kanttekeningen bij het onderzoek en de oproep van de Belgische artsen. "Het gaat om een heel beperkt aantal mensen. Het is ook niet bekend hoe lang geleden dat was en hoe ernstig de klachten waren, dat kan zeker effect hebben op de resultaten van de spermatest."



Ook deze arts denkt niet dat de zwangerschap op negatieve manier beïnvloed kan worden door het coronavirus als je toch zwanger raakt.



Voor mensen die in een vruchtbaarheidstraject zitten, is wel het advies na het coronavirus te wachten. "In Nederlandse voortplantingscentra hebben we het advies de behandeling tijdelijk uit te stellen als je bezig bent zwanger te worden. Om de kans van succes zo hoog mogelijk te maken. Dat is niet omdat we zeggen dat aangetoond is dat de kwaliteit altijd negatief beïnvloed wordt. Dit geldt specifiek voor mensen die al bezig zijn met een traject."

