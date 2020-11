Dierense kerk te koop, prijs verhoogd naar 825.000 euro om wél een koper te vinden

Wie nog een originele plek zoekt om kantoor aan huis te houden, zou Dieren als optie in overweging kunnen nemen. Voor het lieve sommetje van 825.000 euro kun je daar een complete kerk en bijbehorend woonhuis kopen.Voor dat bedrag krijg je een flink aantal meters woonoppervlak terug: alleen al in het huidige woongedeelte van het pand 236 vierkante meter.Dat komt neer op een krappe 3500 euro per vierkante meter, een bedrag waarvoor je binnen de Amsterdamse ring weinig kans van slagen hebt als je woonruimte zoekt.De kerk ligt dan ook ver van de Randstad af, in het Gelderse Dieren, dat ingeklemd ligt tussen de bossen van de Veluwe en de uiterwaarden van de IJssel. Met een tuin van ruim 2000 vierkante meter hoef je sowieso niet ver van huis om een frisse neus te halen.Klinkt idyllisch, maar toch wil het met de verkoop van de kerk tot nu toe niet zo vlotten. Hij staat al voor de tweede keer op Funda, vertelt makelaar Ton van Cooten.De kerk was al verkocht, maar de kopers kregen de financiering niet rond. Banken zijn huiverig vanwege de coronacrisis en omdat het een niet alledaagse koop is. "Banken willen pas financieren als je ook flink eigen geld hebt", legt hij uit."Soms kun je in een iets hogere prijsklasse net andere mensen treffen."En dat is de reden dat de vraagprijs is verhoogd, hoe gek dat misschien ook klinkt. "Door de prijs een klein beetje te verhogen, van 795.000 naar 825.000 hopen we een doelgroep te trekken die dit wel kan betalen. Soms kun je in een iets hogere prijsklasse net andere mensen treffen", zegt Van Cooten, die 'niet geheimzinnig' doet over deze verkoopstrategie. "Daar hoeven we geen kiekeboe over te spelen."De strategie lijkt z'n vruchten af te werpen, aanstaande maandag komen er vijf 'partijen' kijken, vertelt hij. Daar zitten niet alleen particulieren tussen, maar ook geïnteresseerden die er hun kantoor willen vestigen en een bedrijf dat er woningen in wil bouwen.Dat kan ook makkelijk, omdat er nog bijna 400 vierkante meter aan oppervlakte nog niet in gebruik is. Die ruimte is gerenoveerd, zodat de nieuwe eigenaar er mee aan de slag kan. "Dat ziet er nu niet aantrekkelijk uit, het moet nog wel aangekleed worden", geeft Van Cooten toe.Die creativiteit is aan de buitenkant nauwelijks mogelijk, omdat de kerk een rijksmonument is. "Als je dat niet leuk vindt, moet je er niet aan beginnen", waarschuwt Van Cooten.De koper hoeft niet gelovig te zijn, lacht de makelaar. Het kerkgenootschap dat eigenaar was, verkocht de kerk in 2000. Sindsdien is het pand al een keer van eigenaar gewisseld. De kinderen van de familie die nu eigenaar is, willen verhuizen, vandaar dat het pand verkocht wordt.