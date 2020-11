Man opgepakt voor stelen geld bij onbemande kraampjes

De politie heeft een 34-jarige man uit Assen opgepakt voor een reeks diefstallen bij onbemande kraampjes in onder meer Warffum, Pieterburen en Uithuizermeeden in Noord-Groningen. Bij de kraampjes, met onder meer eieren, bloemen en groente, zou de man kleine geldbedragen hebben meegenomen.



Volgens de politie ging het om geldbedragen van hooguit 50 euro. Op sommige plekken sloeg de man meerdere keren toe en werd daarbij soms gezien of op camera vastgelegd. Hierdoor kon hij uiteindelijk aangehouden worden.



Toen de verdachte voor de derde keer in korte tijd uit een geldkistje wilde stelen vond hij geen geld maar een briefje met de tekst: "Jammer dat er geen geld in zit."



Veel boeren uit de streek zaten met de handen in het haar omdat de boerderijwinkels en kraampjes regelmatig beroofd werden. Veel van hen gingen daardoor over op automaten.



De man heeft zeker vijftien zaken bekend, aldus de politie. In enkele gevallen zou hij ook geld uit kerken hebben gestolen.

Reacties

23-11-2020 12:56:09 Buick

Senior lid

Ik hoop dat die gast een goede straf krijgt. En een cursus mijn en dijn.

