Christen krijgt 80 zweepslagen voor het drinken van communiewijn

De Islamitische Republiek Iran heeft zondag een straf van 80 zweepslagen opgelegd aan Zaman Fadaee, een Iraanse christen, wegens het drinken van communiewijn.

Volgens artikel 18, een website over godsdienstvrijheid, "kreeg Zaman Fadaee, die liever Saheb wordt genoemd, 80 zweepslagen."

Het Iraanse regime veroordeelde Saheb tot een gevangenisstraf van zes jaar in de beruchte Evin-gevangenis van Teheran voor het organiseren van huiskerken en het 'promoten van het' zionistische 'christendom' ', merkte artikel 18 op.

Ellie Cohanim, de speciale assistent-gezant van de VS om antisemitisme bij het ministerie van Buitenlandse Zaken te controleren en te bestrijden, vertelde The Jerusalem Post: “Het Iraanse regime heeft consequent de mensenrechten van de bevolking van Iran vertrapt. De Verenigde Staten staan ​​achter de bevolking van Iran in hun zoektocht naar religieuze vrijheid en alle andere fundamentele mensenrechten. "

“Al meer dan vier decennia lang heeft de Islamitische Republiek Iran onschuldige zielen gegeseld, gemarteld en geëxecuteerd vanwege hun religieuze overtuigingen en zoveel andere dingen. Op deze en andere manieren gedraagt ​​dit regime zich niet anders dan ISIS. Toch veroordeelt de vrije wereld gezamenlijk de acties van die radicale islamisten, maar tolereert en normaliseert zelfs de kliek van Khamenei [de hoogste leider van Iran, ayatollah Ali], '' vertelde Mariam Memarsadeghi, een Iraans-Amerikaanse expert op het gebied van mensenrechten, aan The Jerusalem Post.

Artikel 18 meldde dat Saheb, die van de islam tot het christendom is bekeerd, tijdens de geseling verwondingen opliep.

“Het is voor moslims illegaal om alcohol te drinken, maar er zijn vrijstellingen voor erkende religieuze minderheden, waaronder christenen. Bekeerlingen zoals Youhan en Saheb worden echter niet erkend als christenen ”, schreef de website.

In oktober heeft het regime Mohammad Reza (Youhan) Omidi 80 keer gegeseld voor dezelfde vermeende misdaad.

