Moeder krijgt tweeling tijdens maand corona-coma

De Britse Perpetual Uke was 24 weken zwanger van een tweeling toen ze met coronacomplicaties in coma moest worden gebracht. Toen ze wakker werd en zag dat haar dikke buik verdwenen was, schrok ze hevig. Maar die schrik heeft nu plaats gemaakt voor het grote geluk : 'Ik kan niet geloven dat ze het gered hebben'