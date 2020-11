Mongoolse regering nog steeds woedend op Max Verstappen

Herinnert u zich nog dat Max Verstappen tijdens een vrije training vloekte en daarbij het woord ‘mongol‘ gebruikte? Nou, deze ‘controverse’ heeft inmiddels zo’n niveau bereikt dat de Mongoolse overheid zich er ook mee bemoeit.De Mongoolse minister van Buitenlandse Zaken, Lundeg Purevsuren, heeft blijkbaar zo weinig om handen dat hij besloot om de sponsors van Verstappen te bellen. De politicus klaagde tegenover de baas van Red Bull dat de coureur nog geen excuses heeft gemaakt voor zijn woordgebruik.Ook Siemens werd door Purevsuren benaderd met een klaagzang over de term mongol. Aangezien gekwetste gevoelens tegenwoordig zo ongeveer gelijk staan aan genocide ging het Duitse bedrijf meteen diep door het stof. Volgens GP Fans schrijft Siemens in een antwoord onder meer dat het probleem met Red Bull Racing uitvoerig is besproken:“Het team heeft ons verzekerd dat er stappen zijn genomen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. Mr. Verstappen heeft openlijk zijn excuses aangeboden voor zijn gedag.”Volgens officieel cultureel gezant van Mongolië, Unro Janchiv, is hier helemaal niets van waar en wacht gans het land nog op Max Verstappen die met tranen in de ogen sorry zegt in vier talen:“Hij verontschuldigde zich niet publiekelijk bij onze regering en reageerde ook niet op de open oproep van de ambassadeur. We blijven aan deze kwestie werken totdat het is opgelost.”Max Verstappen zal hoogstwaarschijnlijk binnenkort dan toch met een schriftelijke verklaring komen waar hij niks van meent, want geld & gezeik. Het leger van beroepsgekwetsten zal deze juichend in ontvangst nemen en meteen de jacht openen op nieuwe mensen die weer andere foute woorden in de mond nemen.