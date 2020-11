Dode zeezeiler bij Texel na 25 jaar geïdentificeerd

Na 25 jaar is de identiteit bekend van een zeezeiler die dood werd gevonden op een zandplaat ten westen van Texel en Den Helder.Het blijkt te gaan om een 59-jarige man uit het Zweedse Sundsvall die Hans heette, meldt de politie. Hij was in juli 1995 met zijn boot aangespoeld op het eilandje Noorderhaaks. Volgens de politie was hij verdronken. De man ligt anoniem begraven op een kerkhof in Den Helder.Volgens de politie reageerden de twee dochters van de man blij, dankbaar en geëmotioneerd op het bericht dat hun vader was geïdentificeerd."Al die jaren hebben ze in onzekerheid geleefd met de vraag wat er met hun vader was gebeurd en waarom hij niet meer reageerde op contactverzoeken", zegt politieman John Welzenbagh, die zes jaar met het onderzoek bezig was. De dochters hebben "door omstandigheden" nooit aangifte gedaan van de vermissing van hun vader.De politie heeft jarenlang gezocht naar aanknopingspunten om de identiteit van de man te achterhalen, maar zonder resultaat. Zo werd navraag gedaan naar de herkomst van het schip, het aangepaste zeil en de kleding van de man.Ook het horloge van de man is bekeken, net als waar de brandblussers, de kachels en de koperen nagels van het schip vandaan kwamen. Er bleken verschillende links met Zweden, maar die leidden niet tot de oplossing.Afgelopen zomer schakelde de politie Zweedse media in om een groot publiek te bereiken in de zoektocht naar een doorbraak. Naar kranten werd een persbericht verstuurd met de vraag om aandacht te geven aan de anonieme zeezeiler.Een krantenbericht leverde een reactie op van een vrouw, die dacht dat ze haar oom herkende. Zij mailde het onderzoeksteam, waarna contact werd gelegd met de kinderen. Na een dna-match konden de naam en leeftijd van de man definitief worden vastgesteld.De dochters overwegen in het voorjaar naar Nederland te komen, om hun vader terug te brengen naar Zweden.