Gouden geuzenpenning levert 40.000 euro op: Dit is een unieke vondst

Een zeer zeldzame gouden geuzenpenning van ruim 450 jaar oud is dinsdag voor 40.000 euro geveild. Veilingmeester Jacco Scheper noemt het gouden muntje een 'unieke vondst', dat in een drassig veldje in de buurt van Hoorn werd gevonden.Dat vertelde veilingmeester Scheper gisteren aan tafel bij Beau. Het muntje uit 1566 werd gevonden door een 34-jarige man met een metaaldetector, die nog niet eerder iets bijzonders had gevonden. "Nu deed hij plotseling de vondst van het jaar", vertelt Scheper.De 40.000 euro waarvoor het muntje is geveild mag de eerlijke vinder houden. Wie de koper is, wilde Scheper niet zeggen. Maar de 'kans is vrij groot' dat de penning binnenkort te zien is in een museum, vertelde hij Beau.Voor zover bekend zijn er nog slechts drie van deze penningen, waarvan een in bezit is van het Rijksmuseum. Het veilinghuis had het startbedrag vastgesteld op 20.000 euro.Scheper wist van tevoren niet hoeveel de penning waard zou zijn. "Dit is uniek. Het is nooit op de markt geweest", vertelde hij. "Dus waar moet je het mee vergelijken?"De geuzenpenningen werden gedragen door geuzen, die zich tijdens de Nederlandse Opstand tegen de Spaanse koning Filips II keerden. De geuzen droegen de penningen om de hals als een soort van militaire ordeteken. Beroemde geuzenleiders staan ook op schilderijen met een geuzenpenning om de hals geportretteerd.