Politie zoekt rammende renner in Pijnacker-Nootdorp

PIJNACKER-NOOTDORP - De politie is op zoek naar een hardloper die ervan wordt verdacht twee mensen uit het niets te hebben mishandeld in Pijnacker-Nootdorp. De man zou in twee incidenten een 13-jarige jongen en een volwassen vrouw uit het niets hebben geslagen. De politie is op zoek naar getuigen.

Op maandag werd een bewoonster van Nootdorp bij de molen uit het niets door de hardloper geslagen terwijl ze op haar scooter reed. De man sloeg de vrouw zo hard met een gebalde vuist dat ze in het ziekenhuis belandde en meerdere hechtingen aan haar hoofd nodig had.



Twee dagen later werd een 13-jarige jongen zonder waarschuwing van zijn fiets geslagen. De jongen fietste met twee vrienden op de Overgauwseweg toen een tegemoetkomende hardloper 'corona' riep en de jongen op zijn oog sloeg. De jongen liep daarbij flink letsel op.



Volgens de politie komen de individuele signalementen die door de jongen en de vrouw zijn afgegeven overeen. Het zou gaan om een man van tussen de 50 en 60 jaar oud. Omdat de politie nog niet met zekerheid kan zeggen dat het om dezelfde hardloper gaat, wordt naar getuigen gezocht.



De verontwaardiging in het dorp is groot. Op Facebook wordt de hardloper 'de rammende renner' genoemd. Inwoners van Pijnacker-Nootdorp vinden dat de man zich bij de politie moet melden.

21-11-2020 10:41:59 Emmo

Nieuwe titel voor Sukse en Wipse?

21-11-2020 10:58:50 allone

@Emmo :

Nieuwe titel voor Sukse en Wipse?

.. Alleen wist ik nog niet dat ze Wipse heette



dat was precies mijn gedachte.. Alleen wist ik nog niet dat ze Wipse heette

21-11-2020 11:05:14 Emmo

Zo bestaat er ook "Asterix de geile Gallier" en "Fucky Fuck". @allone : "Sukse en Wipse is de pornografische versie van de bekende strip.Zo bestaat er ook "Asterix de geile Gallier" en "Fucky Fuck".

21-11-2020 12:31:38 KhunAxe

Laatste edit 21-11-2020 12:33 Vuil tuig, kloterige lafaard! Een vrouw en een 13 jarige jongen, beiden onverwacht en uit het niets geslagen.. Ik hoop dat hij gepakt wordt en door de families van de slachtoffers helemaal aan puin wordt geslagen

