SCHIPLUIDEN - Een klein drama in de Groeneveldse Polder in Schipluiden. Bijna een half jaar nadat specerijmolen 't Kleyn Vermoogen verhuisde van de verre oostkant van het dorp naar het Groeneveldsepad, zouden dit weekend de fonkelnieuwe kap en wieken geplaatst worden. Maar dat liep anders.Terug naar het begin. Molen 't Kleyn Vermoogen stond tot juni werkloos op een boerenerf aan de Rotterdamseweg. Rob van Zijll, molenaar van de Groeneveldse Molen, zag wel toekomst in het ding en liet het molentje naar zijn polder overkomen.Daar is 't Kleyn Vermoogen van top tot teen opgeknapt. De kap, waar ruim twee maanden werk in heeft gezeten, hing zaterdag aan een kraan en zit nu als gegoten. Alleen, de wieken passen niet. 'Daar hebben we trammelant mee, het is te krap', aldus Van Zijll tegen mediapartner WOS.Een domper voor de molenaar en zijn collega's, die in groten getale naar het hijswerk waren komen kijken. 'De wieken moeten we vermaken', concludeert Rob. Hij hoopt dat 't Kleyn Vermoogen rond Kerst zal draaien.