Wat eerste boer niet lukt, lukt tweede én derde ook niet: kettingreactie van vastzittende boeren in water Boven-Merwede

Denk je je collega-boer te hulp te schieten, blijf je zelf ook muurvast zitten in de modder. Wat dinsdag begon met één boer op een modderige tractor, eindigde in een stoet van drie vastzittende voertuigen én een voertuig van Rijkswaterstaat in het water van de Boven-Merwede bij Werkendam.Dinsdag rond 14.00 uur besloot een boer zijn tractor schoon te gaan maken in het water na een dag werken op het land. Het voertuig zat onder de modder, iets wat normaal gesproken makkelijk eraf spoelt door even door het water te rijden.De grond van de Boven-Merwede was echter zo modderig, dat de boer er na een aantal meters in te rijden muurvast kwam te zitten.Een collega probeerde de om hulp vragende boer uit het water te trekken, maar moest daarvoor zelf ook eerst het water in met een tractor. Maar ook hij kwam vast te zitten.In plaats van dat een derde collega op de kant bleef om naar de hulpdiensten te bellen, besloot hij ook maar een poging te wagen. Niet heel verrassend: ook zijn wielen werden door de modder opgeslokt.Uren op het water doorgebrachtRijkswaterstaat werd uiteindelijk toch gebeld, die met een sleepvoertuig met rupsbanden kwam. Rond 17.00 uur konden de tractoren uit het water gehaald worden. De boeren hebben uiteindelijk al die uren op het water moeten doorbrengen. ,,Dit ging niet goed”, schrijft de officier van Dienst op Twitter.