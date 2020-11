In Lunteren zeggen ze dat ze het middelpunt van Nederland zijn

LUNTEREN - In Lunteren staat een grote steen met de tekst 'middelpunt van Nederland' erop. Maar wie aan het rekenen slaat ziet dat dit eigenlijk helemaal niet klopt. Waarom roepen ze het dan?Er zijn veel manieren om het midden van Nederland te meten. Uit metingen komen Putten, Ermelo, Soest, Eembrugge, Oosteinde en zelfs Amersfoort. Maar toch beweren ze in Lunteren dat zij het middelpunt zijn. "Dat komt uit 1965. De directeur van de VVV was toen van mening dat Lunteren die titel hoorde te hebben", legt Ab Welgraven uit in het Omroep Gelderland-programma Van Gelders Grijs. Welgraven heeft gezorgd dat de steen een mooie plek kreeg in het bos aldaar.Hoe ze gemeten hebben? "Je moet een punt zien te vinden met lijnen die je precies door het midden trekt. Dan moet je zorgen dat je in alle quadranten evenveel land hebt", legt hij uit.Maar er is wel een klein beetje valsgespeeld. "Ik zeg eerlijk: het is niet exact deze plek. Maar het is wel Lunteren."