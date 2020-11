Van wie is de goudvis die Doerak thuisbracht?

Dat kat Doerak wel eens een vogel of muis mee naar huis neemt, dat was baasje Iddo Kemp wel gewend. Maar afgelopen week kreeg hij een verrassing op de stoep.

'Ik had niet gedacht dat ie nog leefde', vertelt Kemp. 'Maar toen zag ik hem spartelen en heb ik hem in een emmer gedaan. Ik telde de vinnetjes en die zaten er nog aan. Hij miste alleen een paar schubben, that's it.'



Van wie is de vis?

Kemp besloot om de vis te verzorgen. 'Ik wist niets van niet-aaibare dieren, dus ik moest me wel even inlezen. Nu hoop ik dat de eigenaar zich meldt. En anders hoop ik dat iemand mij kan helpen aan een goed aquarium, want dat heeft-ie op langere termijn wel nodig.'



De Stadjer woont in de Tellegenstraat en vermoedt dat de vis daar ergens uit een vijver is gestolen door Doerak. Die is overigens alweer op zoek naar zijn volgende prooi.

Reacties

20-11-2020

Erelid



WMRindex: 1.263

OTindex: 409

S flink aquarium dan

Mijn goudvissenbak met filter kostte 25 euro bij de pets place

