Vraag Quote @allone : Vraag @KhunAxe eens wat gepast geweld is tegenover een messentrekker (afgezien van weglopen). En stel diezelfde vraag eens aan de rechterlijke macht hier in Nederland.

Hier heb je zeker een punt!! Een messentrekker die mij of iemand die ik lief heb bedreigt of zelfs aanvalt? Daar leef ik bijna 40 jaar Martial Arts op uit, dat zweer ik! Waarschijnlijk zou ik daarvoor in Nederland vervolgd worden, ik moet immers weten hoeveel geweld ik mag toepassen..Het is mij in Nederland één keer overkomen dat ik iemand het ziekenhuis in gemept heb, hij probeerde mij dood te steken! Gelukkig waren er veel getuigen die verklaarden dat ik geen andere keus had dan hem uit te schakelen. Zou het echter binnen de beslotenheid van mijn huis gebeurd zijn dan had ik daar vast en zeker hoopjes problemen om gehad!Zeker omdat die messentrekker o.a. een geperforeerde long had, ik had een of meerdere ribben gebroken bij hem. Hij heeft 3 weken in het ziekenhuis gelegen, dus daar ben ik eigenlijk goed weggekomen, waarschijnlijk omdat men geen notie had van mijn achtergrond, anders dan dat ik in de bajes werkte.Hier is het wat dat aangaat gemakkelijker: Ik heb ooit aan een politieman gevraagd wat er zou gebeuren indien ik een inbreker op heterdaad betrap en uit zelfverdediging zou doden? De politieman, (recherche), haalde zijn schouders op en zei dat het wettig zou zijn.Edit: Wellicht ten overvloede, ik beschouw gepast geweld toepassen bij een messentrekker als hij gegarandeerd ofwel zijn mes niet meer kan gebruiken, (b.v. door arm of pols te breken), of als hij volledig K.O. ligt, dan pas ben ik tevreden met het door mij toegepaste geweld.De wet zegt evenwel dat ik hem hoogstens mag bedwingen en in bedwang moet houden tot de politie arriveert...! Ammehoela, die gozer gaat plat!!