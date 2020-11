Meisje (13) gedwongen met 48-jarige man te trouwen en zorgen voor zijn tienerkinderen

Een meisje van 13 jaar is gedwongen te trouwen met een 48-jarige man die al vier vrouwen heeft, en zal moeten zorgen voor zijn kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd.



Asnaira Pamansag Mugaling werd vorige maand de vijfde vrouw van Abdulrzak Ampatuan na een ceremonie in de stad Mamasapano, Filipijnen. De kindbruid droeg een witte traditionele jurk terwijl ze naast de bruidegom zat tijdens de schokkende ceremonie.



Het paar zegt dat ze van plan zijn kinderen te krijgen als Asnaira 20 jaar is.



In sommige delen van de Filipijnen staat de islamitische wet, gebaseerd op de sharia-wetgeving, het huwelijk toe aan het begin van de puberteit voor meisjes.



Volgens gegevens van UNICEF hebben de Filipijnen 726.000 kindbruiden, het 12e hoogste aantal ter wereld, meldt the sun..

Reacties

20-11-2020 08:08:15 NightFlash

Ziek

20-11-2020 08:14:25 allone

zal moeten zorgen voor zijn kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd Hopelijk valt dat 'zorgen voor' mee, en kan ze gewoon tiener zijn samen met de andere tieners tot ze 20 is.. Hopelijk valt dat 'zorgen voor' mee, en kan ze gewoon tiener zijn samen met de andere tieners tot ze 20 is..

20-11-2020 08:40:11 Ronin

Het is echt een liefdevol geloof, echt waar. (Ik moet natuurlijk uitkijken dat ik voor mijn kritiek niet wordt onthoofd door een lokale NL sharia-gekkie) Islamitische wet, gebaseerd op de sharia-wetgeving en ook nog gedwongen.Het is echt een liefdevol geloof, echt waar. (Ik moet natuurlijk uitkijken dat ik voor mijn kritiek niet wordt onthoofd door een lokale NL sharia-gekkie)

20-11-2020 09:39:10 MIADIA

S @allone : je zou toch denken dat die 4 andere vrouwen genoeg zijn om voor zijn kinderen te zorgen, wat een slap excuus om zo'n meisje hiervoor te ronselen

20-11-2020 09:43:11 allone

En als hij zo rijk is dat hij zich 5 vrouwen kan veroorloven, zal hij ook wel een paar bediendes hebben rondlopen. @MIADIA : ja, daarom hoop ik dat er door anderen voor deze tieners gezorgd wordt, inclusief deze kindbruid.En als hij zo rijk is dat hij zich 5 vrouwen kan veroorloven, zal hij ook wel een paar bediendes hebben rondlopen.

20-11-2020 09:51:55 allone

Maar ja, of dat overal zo is?



Laatste edit 20-11-2020 09:52 @MIADIA : ik weet niets van de islam, maar ik meen ergens gelezen te hebben dat je alleen meerdere vrouwen mag hebben als je ze kan onderhouden, dwz rijk genoeg bent.Maar ja, of dat overal zo is?

20-11-2020 09:54:27 Grouse

Als ik zie wat één vrouw uit kan geven, dan moet ik niet denken aan wat ze met z'n vijven doen @allone : Rijk genoeg?Als ik zie wat één vrouw uit kan geven, dan moet ik niet denken aan wat ze met z'n vijven doen

20-11-2020 09:56:25 Mamsie

Ik heb het nare vermoeden dat dit meisje, dat voor de anderen moet "zorgen" gewoon een soort onbetaalde dienstbode zal zijn in dit gezin.

En dat niemand voor háár zal zorgen.

20-11-2020 10:11:58 Grouse

@Mamsie : Ik denk dat ze dan nog geluk heeft. Voor hetzelfde geld wordt ze als seksslavin gebruikt.

20-11-2020 11:13:48 Mamsie

Ach, misschien wordt díe bijbaan haar ook nog opgedrongen.... Ach, misschien wordt díe bijbaan haar ook nog opgedrongen....

