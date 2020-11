Jongen (16) showt mortiergranaten en Cobra's op TikTok, politie wordt getipt

Een 16-jarige jongen uit Geffen is tegen de lamp gelopen nadat hij op TikTok illegaal vuurwerk liet zien. De politie werd getipt en bracht de jongen een bezoekje.



In zijn slaapkamer vonden agenten mortiergranaten, meerdere Cobra’s en ‘een heleboel nitraten’. De jongen wordt op een later moment verhoord. Het vuurwerk is in beslag genomen.



Komende jaarwisseling is een vuurwerkverbod van kracht. Op die manier hoopt het kabinet de zorg te ontlasten. Ondanks dit verbod gaat de handel in illegaal vuurwerk onverminderd door.

Reacties

19-11-2020 18:21:36 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 82.779

OTindex: 36.032

als je zoiets op TikTok zet, dan is er altijd wel een kip die gaat kakelen

19-11-2020 18:23:49 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.213

OTindex: 2.136

Verstand komt hopelijk nog met de jaren.

19-11-2020 18:45:01 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 38.646

OTindex: 81.113

Quote:

meerdere Cobra’s en ‘een heleboel nitraten’.



Je moet er toch niet aan denken dat die nitraten uitbreken en de hele buurt angstig maken! Je moet er toch niet aan denken dat die nitraten uitbreken en de hele buurt angstig maken!

19-11-2020 21:27:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.926

OTindex: 26.208

Quote:

Ondanks dit verbod gaat de handel in illegaal vuurwerk onverminderd door. Goh. Dat had ik nou nóóit verwacht. Goh. Dat had ik nou nóóit verwacht.

