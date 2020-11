Kinderwinkel in Groningen begint puzzelbank. Puzzelaars kunnen er hun gebruikte puzzels omruilen

Puzzelen is ongemeen populair in de coronacrisis. Er zijn dit jaar al zoveel legpuzzels voor volwassenen verkocht dat de voorraad dreigt op te raken. Reden voor Musjes Kinderwinkel & Café in Groningen een puzzelbank te beginnen. Puzzelaars kunnen hun gebruikte puzzels hier omruilen voor een andere.



‘Wanneer mensen met een puzzel naar de winkel komen, krijgen ze meteen een wisselexemplaar mee vanuit de puzzelbank. Deze krijgt een flyer met daarop een reisdagboekje mee. Zo kun je zien welke reis de puzzel aflegt’, legt eigenaar Musetta Blaauw van Musjes Kinderwinkel & Café in een persbericht uit.



Winkels, dorpshuizen, cafés of bibliotheken in andere delen van het land kunnen het puzzelbank-concept adopteren. Musjes Kinderwinkel stelt het concept gratis beschikbaar op de website www.puzzelbank.nl .

Reacties

19-11-2020 16:08:50 Mamsie

O, wat leuķ! Ik heb wel wat te doneren hoor!

19-11-2020 18:20:36 botte bijl

@Mamsie :

als je zelf een puzzelbank begint, dan hoef je niet helemaal naar Groningen en krijg je nieuwe puzzels gewoon thuis als je zelf een puzzelbank begint, dan hoef je niet helemaal naar Groningen en krijg je nieuwe puzzels gewoon thuis

19-11-2020 18:29:16 botte bijl

@Grouse :

een reden te meer om zelf die puzzelbank te beginnen. dan heeft ze de eerste keus een reden te meer om zelf die puzzelbank te beginnen. dan heeft ze de eerste keus

19-11-2020 18:47:04 Mamsie

@Grouse :

: Niet alle puzzels zijn leuk. Quote @botte bijl : Niet alle puzzels zijn leuk. @Mamsie heeft een duidelijke voorkeur voor Wasgij, Elzzup en JvH-puzzels.



En zó is dat!

Kan je zó krijgen. En zó is dat! @Grouse kan ik jou een plezier doen met een paar JvH's?Kan je zó krijgen.

19-11-2020 20:07:26 Mikeph

van de puzzel die je brengt 1 puzzelstuk verwisselen met een andere puzzel XD

