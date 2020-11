Noorwegen start onderzoek: helpt levertraan tegen corona?

Je kent het misschien nog van vroeger: levertraan. Een bron van vitamine D, A en omega-3 vetzuren. Noorse onderzoekers hebben aanwijzingen dat levertraan een positief effect kan hebben in de strijd tegen corona. Het land start daarom een groot onderzoek.



Zeventigduizend mensen doen mee aan het onderzoek dat wordt uitgevoerd oor Het Oslo University Hospital. Het is daarmee een van de grootste klinische onderzoeken van het land. De ene helft van de onderzoeksgroep krijgt dagelijks levertraan toegediend, de andere helft slikt een placeboproduct.



"Uit eerdere onderzoeken blijkt dat omega-3 vetzuren en vitamine D bijdragen aan de bestrijding van luchtweginfecties", aldus Arne Søraas, arts-wetenschapper bij het Oslo University Hospital. Levertraan zou volgens de arts ook bescherming kunnen bieden tegen een besmetting met het virus.



Levertraan is een olie afkomstig uit de lever van kabeljauw, heilbot of schelvis. Het is een bron aan vitamine A, D en omega-3 vetzuren. De olie die in dit onderzoek wordt gebruikt is afkomstig van kabeljauw.



Het Voedingscentrum is niet verbaasd dat er onderzoek wordt gedaan naar levertraan omdat er een grote hoeveelheid vitamine D in zit. "Dat vitamine D beschermt tegen Covid-19 is veel in het nieuws", zegt Iris Groenenberg, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum. "Maar ik vraag mij wel af waarom er voor levertraan wordt gekozen en niet bijvoorbeeld voor vitamine D. Stel dat uit het onderzoek blijkt dat levertraan gunstig is, dan weet je nog niet waar dat aan ligt. Komt het door de vitamine D, de vitamine A of de andere stofjes in de levertraan?"



Het wil daardoor ook niet zeggen dat levertraan per se een middel is dat iedereen meteen moet gaan nemen. In levertraan zitten dus ook andere stoffen, zoals vitamine A. "Dat heb je voor allerlei dingen nodig, zoals bijvoorbeeld je afweersysteem, je huid en je ogen. Maar de hoeveelheid vitamine A in levertraan kan bij sommige merken hoog zijn. En daarom moet je goed opletten voordat je product gebruikt."



Een te grote hoeveelheid vitamine A kan volgens Groenenberg schadelijk voor je zijn. Zo kan het afwijkingen veroorzaken aan het ongeboren kind van een zwangere vrouw. "Maar ook als je niet zwanger bent, kan je bijvoorbeeld afwijkingen aan de ogen krijgen."



In levertraan zitten ook omega-3 vetzuren, omdat het van vis is gemaakt. Het Voedingscentrum adviseert wekelijks een vette vis te eten. "Er is bewezen dat het eten van vette vis gunstige effecten heeft tegen hart- en vaatziekten. Als je geen vis lust dan mis je dus mogelijk de gezondheidsvoordelen ervan. Je kunt omega-3 vetzuren uit een supplement halen, alleen daar zijn de gezondheidsvoordelen nooit van bewezen."



Volgens Groenenberg hoef je als gezond persoon ook geen extra vitamine D te slikken. "Als je in het voorjaar en in de zomer voldoende buiten komt en vitamine D haalt uit je voeding, dan heb je een voorraad waarmee je de winter doorkomt. Qua voeding zit het bijvoorbeeld in vlees, vette vis en ei. In Nederland is ook halvarine en margarine verrijkt met vitamine D."



Er zijn wel een boel groepen die het advies krijgen om vitamine D te nemen. "Denk aan kinderen onder de vier jaar, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een getinte huid. Maar ook mensen die minder vaak buiten komen vanwege hun werk of mensen die langdurig ziek zijn."

