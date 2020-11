Vier studentes in Groningen zoeken 'nieuwe huisgenoot' en krijgen 8000 reacties, vooral van mannen. 'Ze wilden wel koken en onze was doen'

De zoektocht naar een nieuwe huisgenoot is voor vier studentes uit Groningen op zijn zachtst gezegd ietsjes anders gelopen dan gepland. Ze kregen meer dan 8000 reacties, voornamelijk van mannen die maar wat graag bij de jonge vrouwen in wilden trekken.Terwijl dat toch duidelijk niet de bedoeling is. ,,We zijn op zoek naar een leuke meid", vertelt Lauren, een van de vier studentes. Punt is dat de oproep rept over een huisgenoot (v). Het gedeelte tussen de haakjes werd door de vele mannen gemakshalve over het hoofd gezien. Wat ze zeker niet hadden gemist, was de foto van de studentes.Wat er daarna gebeurde, hadden de studentes niet voor mogelijk gehouden. De reacties stroomden binnen. ,,De volgende ochtend waren het er meteen al iets van 70. Toen dachten we al, zoveel? Het bericht is eerst gedeeld via een website voor kamerverhuur en daarna is hij ook op Facebook gekomen. Het bleef maar doorgaan. We zitten nu op de 8100 en het blijft maar doorgaan."Lauren en haar huisgenoten Daphne, Emma en Anouk zagen het ene na het andere aanbod binnenkomen. ,,Er zaten hele originele tussen. Eentje had zich tussen ons in gefotoshopt. Iemand anders bood aan voor ons te koken en de was te doen. En er waren er ook die per maand meer geld boden in ruil voor de kamer."Tot zover de grappige reacties. De meiden kregen - uiteraard - ook reacties die over de schreef gingen. ,,Ach ja, we kunnen wel wat hebben. We kunnen er gelukkig vooral om lachen."En bovendien: het lijkt er sterk op dat de oproep het gewenste resultaat heeft. Al met al reageerden ook zo'n 40 meiden. Leeftijdsgenoten én student. ,,We hebben inmiddels een online hospi gedaan en daar zijn 10 selecties uit gekomen. Daarna zijn er 4 overgebleven. Als het allemaal klikt, kiezen we vanavond iemand."