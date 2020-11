Hart van 'overleden' bergbeklimmer gaat weer kloppen: 'Hij kwam terug uit de dood'

Hij raakte verdwaald in de sneeuw, werd een dag later bewusteloos gevonden en 'overleed' vervolgens op de intensive care. Maar met behulp van een hart-longmachine zorgden artsen voor de opleving van Michael Knapinski: zijn hart ging na 45 minuten toch weer kloppen en nu kan hij het navertellen.



De 45-jarige man uit Woodinville, een plaats in de Amerikaanse staat Washington, maakte met een vriend op zaterdagochtend 7 november een wandeling door de sneeuw. In het Mount Rainier National Park splitsten ze op en raakte Michael verdwaald in een zogeheten whiteout, een meteorologisch verschijnsel waarbij de volledige omgeving helder wit lijkt en bodem en lucht in elkaar overgaan.



Na een dag lang zoeken werd hij op zondagmiddag bewusteloos aangetroffen in de sneeuw en naar het Harborview-ziekenhuis in Seattle, Washington gebracht. Daar stopte zijn hart met kloppen. "Dit gaf ons de unieke kans om zijn leven proberen te redden door in feite zijn hart en longen te omzeilen", legt dokter Jenelle Badulak uit aan The Seattle Times.



Tijdens zo’n operatie worden de functies van hart en longen tijdelijk buiten het lichaam overgenomen door de hart-longmachine. De machine zorgt dan voor een kunstmatige bloedsomloop waarbij het bloed eventueel ook van zuurstof wordt voorzien.



"Hij kwam terug uit de dood...", zegt hoofd van de intensive care Saman Arbabi. "Misschien medisch gezien niet helemaal correct, maar zijn hart klopte 45 minuten lang niet. Dit is prachtig."



Op 10 november was Michael weer bij bewustzijn en kon zijn herstel beginnen. "Wat de artsen deden om mij in leven te houden, is fantastisch", zegt hij. "Ze gaven gewoon niet op en hebben me in leven gehouden. Ik moet miljoen mensen bedanken."



In Nederland wordt deze techniek met de hart-longmachine ook gebruikt. "We passen dit vaak toe bij bijvoorbeeld patiënten die verdronken zijn of buiten het ziekenhuis een hartstilstand hebben gehad", zegt Peter van den Barselaar tegen RTL Nieuws. Hij maakte in het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht als eerste in Nederland gebruik van de nieuwe generatie van de machine.



"Uit het water komt iemand met een heel trage hartslag het ziekenhuis in. Als de hart- en/of longfuncties dan blokkeren, kan deze machine de functies overnemen."



Op dit moment liggen in het St. Antonius Ziekenhuis drie patiënten aan een hart-longmachine, van wie één coronapatiënt. "Dit geeft de patiënt een aantal dagen of weken de tijd om zijn of haar longen te laten herstellen."

Reacties

18-11-2020 18:28:16 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.240

OTindex: 19.405

Onderkoeling heeft hem waarschijnlijk gered. Bij lage temperaturen gaat het lichaam over op een soort nood-metabolisme waarbij veel minder zuurstof nodig is. Ik hoop dat hij er geen hersenschade door zuurstofgebrek aan over houdt.



18-11-2020 18:45:01 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.798

OTindex: 2.261

@BatFish : Zo ik zijn reactie lees op de onschatbare hulp van de artsen denk ik dat het met mee zal vallen voor wat hersenschade betreft.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: