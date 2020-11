Jonge vrouw verbaast iedereen door met rokje en hoge hakken berg te beklimmen

Een Amerikaanse vrouw heeft er een sport van gemaakt om hoge bergtoppen te beklimmen in een alledaagse outfit. “In het begin had ik moeite om één berg te beklimmen, en nu doe ik het met de vingers in de neus, zelfs op hakken”, vertelt ze.Erin Ton houdt zoveel van bergbeklimmen dat ze in 2018 stopte met studeren en fulltime bergbeklimster werd. De 22-jarige vrouw heeft intussen zo’n 57 bergtoppen in Colorado getrotseerd en doet dat tegenwoordig niet meer in aangepaste outdoorkleding, maar gewoon in een rokje en hoge hakken.Ze deelde enkele foto’s van haar opvallende outfit op de top van de Mount Elbert op 4.401 meter hoogte. Haar volgers staken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Gek en indrukwekkend tegelijkertijd”, “Jij bent de coolste persoon ooit” en “Wat een stoere vrouw met klasse”, klinkt het onder meer.Wanneer mensen haar vragen waarom ze het doet, antwoordt ze in de Colorado Gazette: “Waarom niet?”. Voor haar is de alledaagse outfit symbolisch. “Het is symbolisch voor hoe hard ik vooruitgegaan ben. In het begin had ik moeite om één berg te beklimmen, en nu doe ik het met de vingers in de neus, zelfs op hakken. Ik heb intussen heel wat ervaring en weet waarmee ik bezig ben. Mensen aansporen om domme en roekeloze dingen te doen, is niet mijn bedoeling. Ik ken mijn grenzen”, besluit ze.