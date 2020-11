Truckers met hoge nood niet welkom: Dan maar tegen boom

Transport en Logistiek Nederland trekt aan de bel. Chauffeurs mogen vaak nog steeds niet naar het toilet bij laad- en losplaatsen. En als ze dat wel mogen, dan treffen ze een gore pot aan. Dat brengt de chauffeurs soms in lastige situaties. "Ik ben niet zo'n voorstander van buiten bij een boom, maar wat moet dat moet."



Je moet naar de wc, maar je mag nergens naar binnen. Het is vervelend voor vrachtwagenchauffeurs en komt regelmatig voor. "Wat ga je doen als je hoge nood hebt? Dan ga je toch ook gewoon een oplossing zoeken?" zegt een chauffeur tegen EditieNL. "Of je rijdt een stukje rond en gaat naar een benzinestation, maar dat kan niet altijd."



Je behoefte doen bij een boom dan maar? "Ik ben niet zo'n voorstander van buiten bij een boom, maar wat moet dat moet", zegt een van de chauffeurs. "Sommige bedrijven kom je niet eens meer binnen... Boompie dus", zegt weer een ander.



Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) lopen veel chauffeurs hier tijdens de tweede coronagolf tegenaan. "Tijdens de eerste lockdown kregen we veel reacties van chauffeurs dat ze op laad- en losplekken onbehoorlijk werden behandeld. Ze waren niet welkom en konden geen gebruik meer maken van de wc", vertelt Elisabeth Post, voorzitter van TLN. En dat gebeurt volgens haar ook nu weer.



TLN is deze week daarom een campagne begonnen: 'Een schoon toilet voor iedereen'. "Ik kan begrijpen dat bedrijven vanwege het coronavirus voorzichtiger zijn, maar dat is geen vrijbrief om mensen buiten te sluiten of ze de toegang tot een toilet te ontzeggen", zegt Post.



Met de campagne doet TLN daarom een beroep op mensen om elkaar fatsoenlijk te behandelen. Een schone wc is volgens de organisatie een basisvoorziening en moet daarom gewoon voor chauffeurs beschikbaar zijn.



Post: "Vrachtwagenchauffeurs werken dag en nacht hard door om onze spullen in winkels te krijgen. Daar verdienen ze respect voor. Dat betekent ook dat je chauffeurs, net als ieder ander, gewoon fatsoenlijk behandelt."

Reacties

18-11-2020 12:15:00 Emmo

Wat voor gevolgen heeft dat voor de stikstofuitstoot?

18-11-2020 12:20:48 KhunAxe

.



Laatste edit 18-11-2020 12:23 Een afsluitbaar urinaal in je truck lost in ieder geval het plasprobleem op. Als je mot kakken dan stop je bij een benzinestation. Ik vind het sneu dat deze mensen dankzij de Corona slecht behandeld worden maar de oplossing voor wc-gebruik is simpel.

18-11-2020 12:33:41 botte bijl

truckers hebben last van meer misstanden. als ze massaal gaan staken, dan heeft de maatschappij dat over zichzelf afgeroepen en zullen veel mensen zich verbazen over de gevolgen....

18-11-2020 12:46:05 Minala

Corona is wel een prachtig excuus om de deur van het bezoekerstoilet op slot te draaien en deze niet meer schoon te maken.



Zo zie je nu ook dat je geen water/koffie/thee meer mag pakken in o.a. het ziekenhuis en hebben ze de apparaten afgesloten. Mag toch hopen dat ze heeeeel grondig doorspoelen! Anders heb je straks een andere uitbraak, genaamd Legionella.

18-11-2020 13:05:40 Mamsie

Voor de grote boodschap zou ik dan een ondersteek gebruiken.

Krant erin, het hele zakie goed opvouwen en in een pedaalemmerzak die goed dichtgeknoopt in een afvalbak gedumpt kan worden. Dat is altijd nog beter dan als een hond naast een boom poepen.



Maar het blijft natuurlijk onbegrijpelijk en onwaardig dat mensen niet op een fatsoenlijke manier op een normaal schoon toilet kunnen doen wat er gedaan moet worden.

In Parijs staan toiletten die zichzelf na iedere bezoeker reinigen.

Waarom kan dat hier niet?



18-11-2020 15:43:24 Emmo

@Mamsie :

Waarom kan dat hier niet?

QuoteWaarom kan dat hier niet?



: Legionella krijg je uitsluitend door het inademen van besmette waterdamp. Niet door het drinken van thee of koffie.

Toch heeft het zeker zin om ze door te spoelen.



Laatste edit 18-11-2020 15:45 $ € @Minala : Legionella krijg je uitsluitend door het inademen van besmette waterdamp. Niet door het drinken van thee of koffie.Toch heeft het zeker zin om ze door te spoelen.

