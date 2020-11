Dame onder vuur wegens dit detail op foto van haar blote billen: “Daar word ik écht kwaad van!”

Sophie Elise is haar naam. En de 25-jarige dame is razend populair op Instagram.



Ze heeft maar liefst 449.000 volgers op het sociale netwerk. Maar zelfs sommigen van haar grootste fans waren ‘niet te spreken’ over een foto die ze op 6 november deelde…



“Mijn lichaam, punt”, plaatste ze bij het leuke prentje. En dat ‘punt’ was een woordspeling op het Engelse woord ‘period’, wat zowel ‘punt’ als ‘maandstonden’ betekent.



Op de foto was, naast haar mooie billen, ook het koordje van haar tampon duidelijk zichtbaar. En geloof het of niet, maar dat was voor sommigen dus een brug te ver…



“Je bent een slecht rolmodel”, klonk het. “Ik kreeg veel berichten van mannen die het ‘ranzig’ vinden. Ik vind het echt gestoord dat sommigen maandstonden nog steeds als iets ‘vuils’ beschouwen”, aldus Sophie.



“Mijn maandstonden boeien mij persoonlijk zelfs zo weinig, dat ik er zonder schroom over praat. En ‘t is jammer dat sommigen dat niet willen”, gaat ze verder.



Maar wie denkt dat alleen mannen commentaar hebben op de bewuste foto, heeft het helaas mis. “Ik kreeg veel negatieve commentaar, maar ik was vooral gechoqueerd dat de meeste negatieve reacties van vrouwen kwamen. Dat ik een slecht rolmodel zou zijn en dat ik mijn maandstonden moet verbergen”, gaat ze verder.



“Ik ben ook maar een mens. Die vrouwen maken mij echt razend. Beseffen ze zelf wel hoe gestoord ze klinken?”, vraagt Sophie zich af. “Ik wil het stigma over maandstonden echt doorbreken”, besluit ze.

Reacties

18-11-2020 08:18:11 allone

Oudgediende



WMRindex: 41.609

OTindex: 75.422

Een goed rolmodel vind ik haar ook niet nee.. Maar niet vanwege haar koordje.

18-11-2020 08:46:12 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.198

OTindex: 2.114

Ik vind het wel een mooie meid.



18-11-2020 08:55:46 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.795

OTindex: 2.261





Ik vind het geen echt



.



Laatste edit 18-11-2020 09:04 Al geef je een aap een gouden ring, het blijft toch een lelijk dingIk vind het geen echt mooie meid.

18-11-2020 09:19:15 Hisoka

Erelid



WMRindex: 1.099

OTindex: 975

@KhunAxe :

Nee, zo werkt het niet, kijk naar de foto's die er bij staan, het opzoeken van de lelijkste foto van iemand en dan op basis daarvan iemand een lelijk ding verklaren gaat natuurlijk wat ver.



Met een goede fototograaf is ze zeker fotogeniek.



Qua foto, ja... Om het touwtje dat uit je gleuf bungelt nu het middenpunt van de foto maken zou ik m'n vraagtekens bij kunnen zetten, maar het is haar instagram mensen worden er zelf lid van en kliken er dus ook zelf actief op. die moeten niet klagen.

Nee, zo werkt het niet, kijk naar de foto's die er bij staan, het opzoeken van de lelijkste foto van iemand en dan op basis daarvan iemand een lelijk ding verklaren gaat natuurlijk wat ver.Met een goede fototograaf is ze zeker fotogeniek.Qua foto, ja... Om het touwtje dat uit je gleuf bungelt nu het middenpunt van de foto maken zou ik m'n vraagtekens bij kunnen zetten, maar het is haar instagram mensen worden er zelf lid van en kliken er dus ook zelf actief op. die moeten niet klagen.

18-11-2020 09:29:54 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 82.755

OTindex: 36.027

gram halen, wat willen ze meer een kwartiertje roem, een touwtje, veel mensen die hun Instahalen, wat willen ze meer

18-11-2020 10:09:41 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.795

OTindex: 2.261





Ze heeft een prettig lichaam, absoluut, maar knap kan ik haar met de beste wil van de wereld niet noemen @Hisoka : Kwestie van smaak beste kerel, en ik heb niet de lelijkste foto opgezocht maar een die haar gezicht goed laat zien, merk het verschil..Ze heeft een prettig lichaam, absoluut, maar knap kan ik haar met de beste wil van de wereld niet noemen

18-11-2020 10:35:12 Umpie

Erelid



WMRindex: 1.905

OTindex: 11

@botte bijl :

een kwartiertje roem, een touwtje, veel mensen die hun Instagram halen Quoteeen kwartiertje roem, een touwtje, veel mensen die hun Instahalen



Deze domme plastic-gans zie je hier in Noorwegen dus geregeld op TV. Komt nooit een zinnig woord uit haar.

Vele van m'n Noorse familie vind haar fantastisch. Ik word er ziek van.



Ze is alleen maar bekend omdat ze 6 jaar geleden bij de TV, bloggers interesant vonden.

Er is nauwelijks nog iets natuurlijks aan haar. Deze domme plastic-gans zie je hier in Noorwegen dus geregeld op TV. Komt nooit een zinnig woord uit haar.Vele van m'n Noorse familie vind haar fantastisch. Ik word er ziek van.Ze is alleen maar bekend omdat ze 6 jaar geleden bij de TV, bloggers interesant vonden.Er is nauwelijks nog iets natuurlijks aan haar.

18-11-2020 12:29:18 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 82.755

OTindex: 36.027



dat heb je in tijden waarin de kont van Kim Kardashian wereldnieuws is, daar moeten we mee leren leven @Umpie:dat heb je in tijden waarin de kont van Kim Kardashian wereldnieuws is, daar moeten we mee leren leven

18-11-2020 14:18:09 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.198

OTindex: 2.114

@KhunAxe : Ik keek naar die foto in haar gele outfit en dat zag er best goed uit vond ik. Verder heb ik geen idee wie ze is.

18-11-2020 15:09:39 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.795

OTindex: 2.261

@Grouse : Als je naar beneden scrollt zie je haar in een badpak, hoewel ze wegkijkt van de camera kun je toch zien dat haar gezicht niet echt mooi te noemen is. Daarom ging ik verder zoeken en inderdaad, mooi lichaam maar zeker geen knap gezichtje, vind ik..

