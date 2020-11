Vliegtuig botst op beer bij landing in Alaska

In de Amerikaanse staat Alaska is een vliegtuig bij de landing tegen een beer gebotst. De piloot wist de Boeing 737-700 met plek voor 124 passagiers veilig aan de grond te krijgen.Aan boord raakte niemand gewond, de beer heeft het ongeluk niet overleefd. Op foto's is te zien dat een van de motoren van de Boeing flink beschadigd is.Het ongeluk gebeurde op het vliegveld van Yakutat, een dorp in het zuiden van Alaska dat niet door wegen verbonden is met de buitenwereld.