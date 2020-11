Kameelbibliotheek uitkomst voor kansarme kinderen

QUETTA (Pakistan): Drie dagen per week hebben kansarme kinderen in de provincie Balochistan een heel bijzondere toegang tot boeken via een ongebruikelijke bron: Roshan, de kameel."We hebben de kameel Roshan (of helder licht) genoemd omdat hij (het pad van) onderwijs heeft verlicht voor kansarme kinderen van Balochistan," vertelde Raheema Jalal, directeur van Zubeda Jalal Girls High School (ZJGHS), aan Arab News.De school is vernoemd naar en eigendom van de federale minister van Defensieproductie, Zubeda Jalal, die met haar zus Raheema aan het roer staat in de stad Mand aan de grens tussen Pakistan en Iran, bijna 600 km van de hoofdstad van Balochistan, Quetta.Raheema zegt dat Zubeda in augustus een kamelenmobiele bibliotheek in Mand startte omdat ze wilde dat kinderen in haar afgelegen woonplaats konden blijven leren, ondanks het feit dat scholen sinds maart gesloten zijn vanwege de pandemie van het coronavirus.De Jalal-zussen sloten een verbond met de Alif Laila Book Bus Society (ALBBS), een non-profitorganisatie die onderwijsproblemen in het hele land aanpakt, en de Female Education Trust Balochistan (FETB), om ervoor te zorgen dat de voorraad boeken voor de bibliotheek nooit opdroogde.De Jalals hadden nog steeds een kameel nodig voor hun bibliotheek, en via mond-tot-mondreclame vonden zij de lokale herder Murad Dur Muhammad, 45, "die de routes en terreinen zeer goed kent" samen met zijn 12-jarige kameel, Roshan."We hebben het programma eindelijk gelanceerd op 2 oktober", zei Raheema, die ook directeur is van FETB.In de eerste zes weken hebben Muhammad en Roshan hun bibliotheek meegenomen naar zes dorpen in de buurt van Mand, waar meer dan 150 kinderen van het programma hebben geprofiteerd.“Roshan levert de boeken op vrijdag, zaterdag en zondag en bestrijkt wekelijks drie dorpen. De bibliotheek is vanaf 16.00 uur twee uur open tot 18.00 uur. Kinderen kiezen de boeken die ze leuk vinden en brengen ze een week later terug, ”zei Raheema.Roshan draagt bijna 50 boeken tegelijk. De titels zijn in het Urdu en in het Engels en hebben betrekking op onderwerpen variërend van algemene kennis tot islamitische studies.De meerderheid van de kinderen die boeken lenen uit de kamelenbibliotheek zijn van groep 1 tot en met 6, maar ook leerlingen van middelbare klassen hebben het bezocht.Roshan en Muhammad worden vaak vergezeld door Haneefa Abdul Samad, een 30-jarige docent natuurwetenschappen en wiskunde aan ZJGHS, die helpt bij het beantwoorden van de vragen van de kinderen.Toen Samad in oktober voor het eerst door Raheema werd opgeroepen om het initiatief te bespreken, zei ze dat ze niet dacht dat het programma levensvatbaar was in een van de armste regio's van Pakistan.“Aanvankelijk wist ik niet zeker hoe het idee zou werken in afgelegen dorpen. Maar toen ik de reactie van de kinderen op boeken had gezien, besloot ik Roshan naar elk dorp te vergezellen, ”zei Samad, die ook de projectcoördinator in Mand is."Terwijl Pakistan worstelt met het dodelijke coronavirus en de educatieve activiteiten in het hele land nog niet volledig hersteld kunnen worden, heeft de kamelenbibliotheek kinderen ertoe aangezet hun studie voort te zetten en hun gehechtheid aan boeken te behouden", zei ze.De provincie Balochistan heeft de laagste alfabetiseringsgraad van het land. Volgens het Pakistan Bureau of Statistics gaat tot 62 procent van de kinderen tussen de 5 en 16 jaar niet naar school op het platteland vanwege de beperkte toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur.De kamelenbibliotheek blijkt een baken van hoop te zijn voor leerlingen in de omgeving, zoals Sara Abdul Rauf.Rauf, een leerlinge van klas 7 in het dorp Koh-e-Pusht, bijna 5 km van Mand, zei dat ze reikhalzend had gewacht tot Roshan haar zou bezoeken - om een ​​bepaalde reden.“Ik lees graag Barbie-verhalen, maar ik heb nooit de kans gehad om de boeken te bemachtigen. Maar toen ik hoorde dat de kamelenbibliotheek naar onze dorpen kwam, wachtte ik erop en vond eindelijk een Barbie-boek voor mezelf, ”zei de 14-jarige.Als ze niet bezig is met de laatste avonturen van de Amerikaanse modepop, zegt Rauf dat ze studeert om 'dokter te worden'."Niet alleen ik, maar alle kinderen, vooral meisjes, zijn erg blij met de kamelenbibliotheek", zei Rauf, en zij voegde een snel verzoek toe: "Zorg er alsjeblieft voor dat de voorraad boeken doorgaat."“We hadden dit programma tot december gepland. Gelukkig hebben we een positieve reactie gekregen van de kinderen. Na december zullen we op zoek gaan naar meer donateurs en meer kamelen inhuren om meer dorpen van Kech te bereiken, ”zei Raheema.