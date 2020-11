Man zaagt 's nachts andermans boom om in Purmerend

De politie in Purmerend heeft zondagochtend in alle vroegte een 45-jarige man opgepakt die bomen aan het omzagen was. Een vrouw werd rond 5.00 uur wakker van zaaggeluiden aan de Gebroeders Conijnstraat.



Met haar hond ging ze naar buiten en zag daar een man die net met een kapzaag een boom had omgezaagd. Hij had ook nog een kettingzaag bij zich.



De vrouw belde de politie, die de man oppakte en in de cel zette. De eigenaar van de grond wordt benaderd of hij aangifte wil doen van vernieling van de boom.

Reacties

17-11-2020 10:23:10 Madarian

Als iemand zoiets zou doen met mijn bomen op mijn terrein: aanklagen en eisen dat hij de boom laat vervangen door een even grote en mooie boom als dat er stond. En daarbij natuurlijk de gerechtelijke straf voor de overtredingen die hij begaan heeft. Vernieling en... huisvredebreuk? Trespassing in Nederlands bedoel ik.

17-11-2020 10:46:50 Mamsie

Papsie wordt ook geregeld wakker van zaaggeluiden.....

17-11-2020 10:48:20 Emmo

Quote:

De vrouw belde de politie, die de man oppakte en in de cel zette. In mijn ogen niet onterecht. Maar gezien de terughoudendheid waarmee de politie in Nederland normaliter optreedt heb ik het vermoeden dat hier wat meer speelde dan alleen dat boompje. In mijn ogen niet onterecht. Maar gezien de terughoudendheid waarmee de politie in Nederland normaliter optreedt heb ik het vermoeden dat hier wat meer speelde dan alleen dat boompje.

17-11-2020 10:49:49 Emmo

@Mamsie :

Papsie wordt ook geregeld wakker van zaaggeluiden..... QuotePapsie wordt ook geregeld wakker van zaaggeluiden..... Dat zijn virtuele bomen.

17-11-2020 11:57:27 Grouse

Ik ga uit van een langlopende burenruzie die tot deze drastische maatregel heeft geleid.

17-11-2020 12:14:41 botte bijl

@Mamsie :

handig voor als Papsie iets wil gaan timmeren handig voor als Papsie iets wil gaan timmeren

