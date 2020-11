Jacko blijft meest verdienende dode beroemdheid

De erfgenamen van Michael Jackson blijven ook elf jaar na zijn dood goed verdienen aan zijn muziek.



De Amerikaanse zanger bracht de voorbije twaalf maanden 48 miljoen dollar (ruim 40 miljoen euro) in het laatje, schat het Amerikaanse tijdschrift Forbes. Jackson voert de lijst van overleden beroemdheden aan die het zakenblad elk jaar publiceert.



Op de tweede plaats volgt de in 1991 gestorven kinderboekenschrijver Theodor Geisel, beter bekend als Dr. Seuss (33 miljoen dollar). Op plek drie staat de in 2000 overleden striptekenaar Charles M. Schulz, bekend van de stripreeks "Peanuts" (32,5 miljoen dollar).



De top vijf bestaat verder uit de in 2005 overleden golfkampioen Arnold Palmer (25 miljoen dollar) en zanger Elvis Presley (23 miljoen dollar). Hij overleed in 1977.



Op de zesde plaats volgt Kobe Bryant, de basketballer die in januari om het leven kwam bij een helikopterongeval. De verkoop van sportkledij en zijn autobiografie bracht volgens Forbes 20 miljoen dollar op.



Op 7 staat rapper Juice WRLD (overleden in 2019, 15 miljoen dollar), op 8 zanger Bob Marley (overleden in 1981, 14 miljoen dollar), op 9 ex-Beatle John Lennon (overleden in 1980, 13 miljoen dollar). De top-10 wordt afgesloten door de in 2016 overleden zanger Prince met 10 miljoen dollar.



In de top-13 staan verder nog Queen-zanger Freddy Mercury (overleden in 1991, 9 miljoen dollar), ex-Beatle George Harrison (overleden in 2001, 8,5 miljoen dollar) en Hollywoodster Marilyn Monroe (overleden in 1962, 8 miljoen dollar.

16-11-2020 14:12:11 Mamsie

Dat is een érg ver gaande vorm van slapend rijk worden. Ondanks zijn dure kist zal hij nu een rijke stinkerd wezen.

16-11-2020 14:17:15 BatFish

@Mamsie : Of intussen niet meer. Jacko is ook al weer een tijdje kassiewijle.

16-11-2020 14:32:06 Grouse

P.S. ik heb horen zeggen dat dat wel mee zal vallen. Veel heeft hij niet nodig op dit moment. Het loopt wel erg terug. In 2015 was het nog 115 miljoen dollar. Zou hij nog wel rond kunnen komen zo?P.S. ik heb horen zeggen dat dat wel mee zal vallen. Veel heeft hij niet nodig op dit moment.

16-11-2020 14:46:45 allone

Do you like

Green eggs and ham



I do not like them,

Sam-I-am.

I do not like

Green eggs and ham.



Would you like them

Here or there?



I would not like them

Here or there.

I would not like them

Anywhere.

I do not like

Green eggs and ham.

I do not like them,

Sam-I-am



Would you like them

In a house?

Would you like them

With a mouse?



I do not like them

In a house.

I do not like them

With a mouse.

I do not like them

Here or there.

I do not like them

Anywhere.

I do not like green eggs and ham.

I do not like them, Sam-I-am.



Would you eat them

In a box?

Would you eat them

With a fox?



Na al die jaren ken ik het nog steeds uit mijn hoofd - waarschijnlijk geen grote prestatie. Toch was het zeker niet mijn favoriete voorleesboek, integendeel Winnie the Pooh had tenminste nog zijn charme..



16-11-2020 15:34:39 Mamsie

@BatFish :

Daarom zal ie inmiddels nog wel behoorlijk stinken.

Hoe lang zou dat blijven, dat stinken?



16-11-2020 16:43:30 MIADIA

S @Mamsie : zolang die kist dicht blijft en onder de grond zullen we er niet al te veel last van hebben

16-11-2020 16:44:36 Emmo

@MIADIA : Zeker niet als je beseft dat er ook nog een oceaan tussen zit.

16-11-2020 16:46:10 MIADIA

S @Emmo : ook dat helpt hier mee voor onze neusjes

