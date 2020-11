Jongen aangehouden nadat hij na overval op tankstation voorbijfietst en als dader wordt herkend door medewerker

EINDHOVEN - Een man met een griezelmasker op heeft vrijdagavond een poging tot een overval gedaan op een winkel van een Total-tankstation aan de Oude Bosschebaan in Eindhoven. Hij vluchtte op een damesfiets.



Kort daarop zou een jongen, mogelijk de dader of een van de daders, uitdagend langs het tankstation zijn gefietst. Het zou gaan om een waarschijnlijk minderjarige jongen die als een van de overvallers werd herkend door een medewerker.



De politie snelde toe en greep de jongen in de kraag. Ze hoefden niet van ver te komen. Het politiebureau in Eindhoven zit om de hoek van het tankstation.



De overvaller heeft niks buitgemaakt. Hij stapte binnen in een zwarte jas en spijkerbroek en had een masker op. Binnen dreigde hij met een groot mes. Toen hij merkte dat hij niks buit kon maken, ging hij er op een damesfiets vandoor.



De politie onderzoekt de zaak.

Reacties

Hoeveel daders waren het nou?

