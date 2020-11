Kat gaat voor het eerst naar het strand. Zijn opvallende blik verraadt wat hij ervan vindt

Het allereerste strandbezoekje van een kat is viraal gegaan. De viervoeter had duidelijk een hekel aan de harde wind, zo blijkt uit zijn hilarische blik.Pumpkin is een schattige, rosse kat die onlangs voor het eerst met zijn baasje naar het strand mocht. Feest, zou je denken, maar de strakke wind stak daar een stokje voor. Zijn blik sprak boekdelen, en dat viel ook zijn baasje op die meteen enkele foto’s maakte van hem. De kiekjes gingen viraal en brachten een lach op het gezicht van menig mens.Zijn baasje adopteerde hem toen hij nog een kitten was. Een tijdje later ontdekten ze dat hij lijdt aan cerebellaire hypoplasie, een afwijking waardoor hij een verstoorde motoriek heeft. Dat houdt hem echter niet tegen om ten volle te genieten van het leven, wind of geen wind.