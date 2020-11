Pech voor prinses: zus Thaise koning mag geen premier worden

Prinses Ubolratana mag geen premier van Thailand worden. De kiescommissie heeft definitief een streep gehaald door haar politieke ambities. Leden van de koninklijke familie staan 'boven de politiek' en mogen daarom geen politieke functies bekleden, zegt de commissie.



De kiescommissie publiceerde ook de officiƫle lijst met premierskandidaten voor de komende verkiezing. Daarop ontbreekt de naam van de 67-jarige prinses, de oudere zus van koning Rama X.



Iedereen was verrast toen Ubolratana zichzelf vorige week naar voren schoof als kandidaat voor het premierschap. Ze deed dat namens de partij Thai Raksa Chart. Dat zijn vooral aanhangers van ex-premier Thaksin Shinawatra, die in 2006 door het leger aan de kant werd gezet.



Koning Rama X had al laten weten dat hij het maar niets vond dat zijn zus de politiek in wilde. Hij had de plannen van Ubolratana 'ongepast' genoemd.

Reacties

15-11-2020 14:31:24 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.174

OTindex: 2.057

Och, als ze geen troonpretendent is, zie ik er geen kwaad in. En onenigheid in de familie komt vaker voor.

15-11-2020 15:18:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 46.806

OTindex: 26.142

@Grouse : Toch zou het kunnen duiden op een vorm van nepotisme. Al is het tegenovergestelde net zo goed mogelijk.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: