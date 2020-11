Vrouw betrapt man terwijl hij haar stiekem filmt in pashokje

Een Amerikaanse vrouw heeft een man op heterdaad betrapt terwijl hij haar probeerde te filmen in een pashokje. Gelukkig merkte ze het net op tijd op.



Macey Leap wilde onlangs in een kledingwinkel een outfit uitproberen in een pashokje. Plots zag ze onderaan het pashokje twee schoenen van een man met daartussen een smartphone die wellicht aan het filmen was.



Ze had haar kleren gelukkig nog niet uitgedaan en filmde het tafereel. Vervolgens plaatste ze het filmpje op TikTok. “Een man probeerde me te filmen terwijl ik me aan het omkleden was. Wees voorzichtig iedereen”, schreef ze erbij.

Reacties

Oplossing lijkt me simpel. Die telefoon was gewoon voor het grijpen.

