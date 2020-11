Viaductafbeelding van overleden meisje blijft bewaard, ondanks werk aan ring

De afbeelding van een in 2017 overleden meisje in een viaduct in de ringweg van Groningen, wordt beschermd zodat het de ingrijpende werkzaamheden aan die weg kan doorstaan.Er heerst een enorme herrie in het viaduct over de Van Iddekingeweg in Groningen. Dat viaduct wordt ingrijpend aangepakt in verband met de ombouw van de zuidelijke ringweg. Bouwvakkers zijn met veel kabaal oude verflagen aan het wegstralen. Maar een klein gedeelte van het beton laten zij ongemoeid.Op die plaats staat de afbeelding van een jong meisje. Het is de 9-jarige Aminga, die in augustus 2017 om het leven kwam bij een ongeluk in de haven van Lauwersoog. Ook haar vader overleefde de klap niet toen ze daar werden geschept door een auto.Het ongeluk maakte destijds een diepe indruk, ook op buurtgenoten. Op hun initiatief werd er een afbeelding van Aminga gespoten op één van de wanden van het viaduct, met daarbij de jaartallen die haar jonge leven markeerden:18-11-2007 - 22-08-2017Het werk werd gemaakt door Michel Velt en Wessel de Zeeuw. Beiden zijn verbaasd dat de afbeelding zo lang blijft bestaan, anders dan de meeste graffiti. 'Ik had gedacht dat het na twee maanden wel overgespoten zou zijn', zegt Velt. Dat geldt ook voor De Zeeuw: 'De afbeelding bestaat nu al bijna drie jaar. Dat hadden we nooit verwacht en het was dus ook niet de bedoeling. Maar het is wel mooi om te zien dat er zo mee wordt omgegaan.'Dat er voorzichtig wordt omgesprongen met het schilderstuk is ook de bouwers aan de ringweg niet ontgaan.'Moeder was blij verrast''Mensen uit de omgeving respecteren de afbeelding', zegt woordvoerder Bert Kramer van aannemerscombinatie Herepoort. 'Als iedereen dat doet, wie zijn wij dan om het zomaar weg te halen? We hebben ook gesproken met de moeder van het meisje en die was blij verrast dat de schildering behouden blijft.'Transparante coatingEn dus is de afbeelding van Aminga afgetimmerd met hout, terwijl de rest van de muur wordt schoongespoten. Daarna wordt het schilderstuk voorzien van een beschermende transparante coating. De rest van de wand krijgt een normale, ondoorzichtige coating, waarna het geheel wordt omlijst met een betonnen rand. 'Binnen die lijst mogen graffitikunstenaars straks weer hun gang gaan', zegt Kramer. 'Maar het is de bedoeling dat de afbeelding van het meisje ongemoeid blijft.'