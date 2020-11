Cosun Beet Company maakt kleine fout met grote gevolgen

Als suikerbietenteler wil je het liefst zo snel mogelijk weten of je een goede kwaliteit biet aan de suikerfabriek hebt geleverd en wat de opbrengst is. Maar door een fout bij de fabriek van Cosun Beet Company in Vierverlaten wachten boeren al weken tevergeefs op resultaten.



Sinds de bietencampagne op 22 september van start ging rijden de bietenwagens af en aan naar Hoogkerk. Vóór de bieten de fabriek ingaan worden er eerst monsters genomen. Er wordt een buis in de lading bieten gestoken die een doorsnede van de lading naar boven haalt.



Aan de hand van dat monster wordt bekeken wat de kwaliteit van de bieten is. Hoeveel aarde kleeft er aan de bieten (tarra) en wat is het suikergehalte? Aan de hand van die gegevens wordt bepaald welke prijs de boer krijgt voor zijn bieten.



Dit jaar keken veel boeren op van de resultaten die ze behaalden. De kwaliteit van de bieten week sterk af van wat ze gewend waren. Ook waren er grote verschillen in monsters van één perceel. Rara, hoe kan dat?



Landbouwkundigde oorzaak?

'Dat was ook een vraag waar wij lang mee bezig zijn geweest', zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken van Cosun Beet Company. 'We hebben het eerst nog onderzocht of er misschien een landbouwkundige oorzaak zou kunnen zijn geweest. Het was namelijk een bijzonder bietenjaar wat betreft plagen. Maar dat was niet de oorzaak.'



'We zijn er uiteindelijk achter gekomen dat nieuwe software de oorzaak is geweest. Bij de installatie daarvan is er iets misgegaan met de koppeling tussen de monsters en de ladingen. Die monsters zijn als het ware één positie opgeschoven. Een kleine fout met grote gevolgen, zeker als je bedenkt dat het om een periode van vijf weken gaat waarin tienduizenden vrachten naar de fabriek zijn gebracht.'



Volgens Sikken lukt het om de monsters weer aan de juiste ladingen te koppelen, maar neemt dat de nodige tijd in beslag. 'Ik verwacht dat de telers binnen een week bericht krijgen. Het is vervelend voor de boeren en voor ons. Je begrijpt dat dit niet weer gaat voorkomen.'

Reacties

14-11-2020 14:36:16 Grouse

Er zijn dus ook boeren blij gemaakt met een dode mus. Die krijgen ineens te horen dat ze toch geen goede kwaliteit hebben geleverd.

14-11-2020 16:40:38 Grouse

@Emmo : Daarom zei ik ook. De boeren die benadeeld waren hadden al aan de bel getrokken.

14-11-2020 17:46:16 Mamsie

Ik snap er geen biet van!

