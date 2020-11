Gewei van aangereden edelhert afgezaagd en meegenomen

Na een aanrijding tussen een auto en een edelhert op een provinciale weg bij Ede, heeft iemand het gewei van het dode dier afgezaagd en meegenomen.Flora- en faunabeheerder Victor Nuijten, werkzaam in de bos- en heidegebieden van de gemeente Ede, meldt de gebeurtenis op Twitter. Hij werd na de aanrijding opgeroepen om alles af te handelen.Nuijten zegt dat hij het hert uit zijn lijden moest verlossen. Hij legde het daarna achterin in zijn auto en ging een paar honderd meter verderop praten met de automobilist die het dier had aangereden.Toen Nuijten terugliep naar zijn auto, zag hij volgens Omroep Gelderland meteen dat er iets gebeurd was. "Iemand bleek het gewei er brutaal te hebben afgezaagd." Nuijten is verontwaardigd door de actie. "Het moet niet gekker worden."