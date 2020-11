Janine werd bij Ikea geweigerd met haar tweeling (1), want ze was met z'n drieën

Vriend naar werk, zoon (4) naar school en Janine alleen thuis met de tweeling van een jaar oud. Een mooi moment om wat planken terug te brengen naar de Ikea in Groningen, dacht ze. Maar daar wordt Janine geweigerd. "Jullie zijn met z'n drieën", krijgt ze te horen.



Ze kan het amper geloven. Sterker nog: ze gelooft het niet. "Dat slaat nergens op, hier ga ik niet mee akkoord", zei ik. "Ik dacht ook dat die vrouw een foutje maakte en dat ik zo wel naar binnen kon."



Niet dus. Ikea laat maar twee mensen binnen. Coronaregels. "Gezelschappen van meer dan 2 personen worden niet toegelaten. Dit geldt ook voor gezinnen", is te lezen op de site.



Maar ja, niet iedereen controleert natuurlijk die site voordat ze beginnen aan een trip naar de winkel. De richtlijn van de Rijksoverheid om zoveel mogelijk alleen te komen (en indien nodig met één huisgenoot), is bij Ikea een harde maatregel.

Richtlijnen Verantwoord Winkelen:



Janine mocht dus écht niet naar binnen, ook al zitten haar dochters in de kinderwagen en kunnen ze nog niet lopen. "Ik ontplofte gewoon. Nergens worden de regels zo gehanteerd, en dan voer je ze ook nog zo onmenselijk uit. Het is niet zo dat ik vind dat er geen regels moeten zijn en snap ook dat Ikea geen gezinsuitjes wil, maar dat was in deze situatie dus ook niet het geval."



Het kostte al flink moeite om alle planken in te laden, bij de Ikea aan de kinderwagen te hangen en dan met twee kinderen naar de ingang te wandelen, zegt Janine. "Ik voelde me echt gediscrimineerd als tweelingouder."



Janine is niet de enige die zich beklaagt over de werkwijze van Ikea. Op social media uit bijvoorbeeld ook de heer Engelen zijn onvrede. Zijn ervaring bij de Ikea Barendrecht was niet al te prettig.



En ook Cilla mocht niet met haar twee kinderen naar binnen in de Ikea Zwolle. #denknietdathetzohoort, schrijft ze erbij.



"Wij zijn ons er uiteraard bewust van dat het in sommige gevallen vervelend kan zijn, maar wij vragen bezoekers echt om zoveel mogelijk alleen te komen", zegt een woordvoerder van Ikea tegen RTL Nieuws.



De winkelketen houdt zich nadrukkelijk aan het maximum van twee personen, ook voor personen uit één gezin. "Het is niet de bedoeling om met het gezin naar de Ikea te komen. De tijd van 'een dagje uit' is nog niet aangebroken."



Daarnaast maakt Ikea geen onderscheid met kinderen onder de 12 jaar. En een moeder met een tweeling? "Dat is een uitzonderlijke situatie en zal niet vaak voorkomen, maar in principe zullen zij dan ook geweigerd worden. Het maximum is echt twee personen."



De planken die Janine wilde terugbrengen, liggen nog steeds in de auto. Maar een nieuw moment om ze terug te brengen, is er nog niet. "Het kostte best even om ze in de auto te krijgen, ik laat ze mooi liggen."

Reacties

13-11-2020 14:25:57 Emmo

Stamgast



Ergens moet je een lijn trekken. Ik vind dat hier Ikea gelijk heeft. Hoe sneu het ook is voor mevrouw.

13-11-2020 14:54:27 DrZiggy

Erelid



S @Emmo :

Ergens moet je een lijn trekken. Ik vind dat hier Ikea gelijk heeft. Hoe sneu het ook is voor mevrouw. QuoteErgens moet je een lijn trekken. Ik vind dat hier Ikea gelijk heeft. Hoe sneu het ook is voor mevrouw.



Wat een onzin. Natuurlijk kan je zeggen "Het zijn de huisregels", maar die zijn gebaseerd op de corona regels.



En die stellen duidelijk dat kinderen onder de 12 niet meetellen. Nog los van het wel/niet besmettelijk zijn, is dat ook volkomen logisch.



Want kinderen onder de 12 kan je niet zomaar alleen laten en dat beperkt je wel heel erg in je mogelijkheden. Niet iedereen heeft contact met familie/vrienden voor een oppas en die mogen dan nooit meer winkelen?



Te belachelijk voor woorden dat je met een tweeling van 1 jaar niet wordt toegelaten. Moet je die buiten laten staan dan? Wat een onzin. Natuurlijk kan je zeggen "Het zijn de huisregels", maar die zijn gebaseerd op de corona regels.En die stellen duidelijk dat kinderen onder de 12 niet meetellen. Nog los van het wel/niet besmettelijk zijn, is dat ook volkomen logisch.Want kinderen onder de 12 kan je niet zomaar alleen laten en dat beperkt je wel heel erg in je mogelijkheden. Niet iedereen heeft contact met familie/vrienden voor een oppas en die mogen dan nooit meer winkelen?Te belachelijk voor woorden dat je met een tweeling van 1 jaar niet wordt toegelaten. Moet je die buiten laten staan dan?

13-11-2020 14:57:17 DrZiggy

Erelid



S [Edit gaat weer eens niet]



Stel dan bijvoorbeeld dat alle kinderen onder de 12 als 1 volwassene telt. Dan voorkom je in ieder geval gezinsuitjes.

13-11-2020 15:07:25 Grouse

Erelid



Befehl ist Befehl

