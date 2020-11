Deze dame is té knap voor Tinder: “Ik kan er niets aan doen”

Luna Benna is haar naam. En de 21-jarige dame zit met een probleem!Zoals velen was ze via Tinder op zoek naar ‘de ware liefde’. Die vond ze uiteindelijk ook, maar ‘t was geen gemakkelijke zoektocht.“Drie jaar geleden begon ik met Tinder. Ik was jong, dom en… op zoek naar liefde. Ik kreeg veel rare en gekke berichten gedurende de tijd dat ik de app gebruikte”, laat ze weten.“Mensen boden me vakanties aan, wilden meteen met me trouwen en boden me zelfs geld aan om af te spreken”, laat ze weten. “Daar ben ik nooit op ingegaan, trouwens”, vult ze aan.Maar de dame viel ook bij ‘catfishers’ aardig in de smaak. Zo werden haar foto’s misbruikt om anderen in de val te lokken. “Ik werd zelfs op Tinder bedreigd omdat ik ‘te knap’ was”, aldus Luna. Mensen geloofden bij haar échte profiel namelijk niet dat ze daadwerkelijk met de dame in kwestie aan het chatten waren.“Het is echt teleurstellend dat mensen valse profielen aanmaken met mijn foto’s. Zielig voor de persoon die die accounts aanmaakt en erg voor de persoon die zich er door laat vangen”, klinkt het. “Telkens ik een écht account voor mezelf aanmaak, word ik meteen gerapporteerd… Ik moet mezelf er telkens aan herinneren dat ik er niets aan kan doen”, besluit ze.