Tiener zit twee uur vast in boom nadat hij vogeltje probeert te helpen

OOSTZAAN - De brandweer is in Oostzaan bijna twee uur bezig geweest om een tiener uit een benarde positie te bevrijden. De jongen was in een boom geklommen en kon er niet meer zelf uit.Rond 21.15 uur gisteravond werd de brandweer opgeroepen om hulp te komen bieden. De 16-jarige jongen was op het Kolkplantsoen in een boom geklommen om een vogeltje te helpen. Toen hij eenmaal boven was kwam hij echter vast te zitten met zijn voet, en kon hij niet meer zelfstandig naar beneden.De dierenliefhebber heeft ruim twee uur in de boom gehangen, op zo'n tien meter hoogte. De brandweer is ruim een uur en een kwartier bezig geweest om hem te bevrijden: hij zat dusdanig vast dat de boom gesnoeid moet worden om zijn voet los te krijgen.De jongen hoefde, ondanks dat hij zo lang op flinke hoogte vastzat, niet naar het ziekenhuis. Hoe het met het vogeltje is afgelopen, is niet bekend.