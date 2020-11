Duif hangt ondersteboven vast in boom. Brandweermacht bevrijdt de vogel

Een peloton aan brandweerlieden werd maandag rond het middaguur in Katwijk ingezet voor een bijzondere klus: een duif hing ondersteboven vast in een boom aan de Hercules.De vogel kreeg de volle aandacht van de brandweer, die op verzoek van de omwonende bewoners werd ingeschakeld.De duif was vermoedelijk in een visdraad verstrikt geraakt. Twee brandweerwagens kwamen opdagen om het beestje te bevrijden. Met een zaag werd de duif uit zijn benarde positie verlost, waarna de vogel werd overgedragen aan medewerkers van de dierenambulance.