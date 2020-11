Leswagen klapt op busje in Noordwijk. Rijinstructeur vergeet te remmen

Wat extra lessen kunnen geen kwaad. Een lesauto klapte maandagmiddag op een busje aan de Gooweg in Noordwijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond.Het incident gebeurde voor een verkeerslicht. Het busje stond te wachten op het groene licht toen de leswagen tegen de achterkant van het voertuig reed. De rijinstructeur vergat op de rem te drukken, zo gaf hij toe. De bestuurster was begonnen aan haar derde rijles.Ook een vrachtwagen liep lichte schade op. De truck werd weer door het busje geraakt.Door het ongeval was één rijstrook dicht. Na het voorval was de rijles ook gelijk over, aangezien de lesauto weggesleept moest worden door een berger.