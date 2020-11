Bijzondere ontdekking: bericht postduif na meer dan honderd jaar gevonden

Twee wandelaars in de Franse Elzas hebben een wel heel bijzondere ontdekking gedaan. Ze stuitten op een briefje dat meer dan honderd jaar geleden is verzonden met behulp van een postduif, die het onderweg moet zijn kwijtgeraakt. Het is afkomstig van een soldaat van het Pruisische leger.Het briefje werd gevonden in Ingersheim, een plaats in het oosten van Frankrijk. Twee wandelaars stuitten daar op een piepkleine capsule, waar het briefje in zat. Het gaat om een exemplaar van meer dan een eeuw oud.Het is niet duidelijk of het Duitstalige briefje in 1910 of in 1916 geschreven is, meldt The Guardian. Experts denken dat het om een bericht van een infanteriesoldaat aan zijn leidinggevende is, waarin militaire bewegingen staan omschreven."In Fechtwald is een half peloton uitgeschakeld. We trekken ons met zware verliezen terug", staat er bijvoorbeeld in moeilijk leesbaar handschrift. Het plaatsje Ingersheim is nu onderdeel van Frankrijk, maar maakte destijds deel uit van Duitsland.De wandelaars vonden de capsule al in september in een veld. Ze hebben het aan een nabijgelegen museum gegeven, waar het zal worden tentoongesteld.