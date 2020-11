Man genaamd Orc laat slagtanden plaatsen in zijn mond, het internet reageert geschokt

Dit is ‘Orc’, een man geobsedeerd door zogenaamde ‘lichaamsmodificatie’. De 41-jarige Braziliaan is niet aan zijn proefstuk toe als het aankomt op het aanpassen van lichaamsdelen, maar zijn laatste toevoeging ging viraal op het wereldwijde web.De tatoeëerder heeft inmiddels 80% van zijn lichaam laten bedekken in tatoeages, maar dat was niet genoeg. Zo liet hij onlangs slagtanden plaatsen in zijn mond, waardoor hij inderdaad net als een ‘orc’ – een wezen uit de fantasiewereld – door het leven gaat.”Ik probeer gewoon mezelf te zijn. Dit zijn mijn ideeën en mijn inspiratie komt recht uit het hart. Ik ben niet geïnspireerd door anderen”, zo liet hij in een interview optekenen. Naast het aanbrengen van slagtanden liet de man ook zijn oogballen tatoeëren, zijn tong doormidden snijden en acht piercings plaatsen onder zijn huid.Op het internet zijn de meningen niet geheel onverwacht verdeeld. Sommige mensen vinden dat hij zelf mag beslissen wat hij met zijn lichaam doet, anderen vinden het pure zelfverminking.