Dronken automobilist voor de negende keer betrapt zonder rijbewijs

De politie heeft zaterdagnacht in het Brabantse Terheijden een dronken automobilist aan de kant van de weg gezet. Het was niet de eerste keer dat de man werd gepakt. Na onderzoek bleek dat de bestuurder voor de negende keer is betrapt voor het rijden zonder rijbewijs.



De man viel op omdat hij slingerend over de weg reed. De politie hield de bestuurder staande en kwam er al snel achter dat de man onder invloed van alcohol was. Ook vonden ze een vuurwapen in de auto. Alle inzittenden zijn aangehouden.

Reacties

10-11-2020 14:31:45 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.228

OTindex: 19.356

Zullen we deze *!@#$!#! dan maar even naar België sturen om hem daar te laten berechten (zie vorige verhaal)?

