10-11-2020 13:14:28

Hmwah, zeven jaar in de bak lijkt me wel wat veel. Dat was ook het oordeel van de rechter in beroep. Maar toch zitten er wel een paar zwakke plekken in het betoog van die advocaat. Vijftien jaar geleden moest de auto van zijn in Engeland verblijvende zoon op verzoek van zijn dochter even verplaatst worden. Waarom moest nu uitgerekend die vader, die toen een rijverbod had, dat doen? En waarom had hij destijds al een rijverbod gekregen? Dat vertelt die advocaat niet. Je krijgt niet zomaar een rijverbod. En als je een rijverbod hebt, en er moet een auto verplaatst worden, is er dan echt niemand anders, een buurman of een goede vriend, die dat even kan doen? Moet dat verplaatsen zo nodig gedaan worden door iemand met een rijverbod? Vijftien jaar geleden kreeg hij een rijverbod van elf jaar. Zo'n langdurig rijverbod krijg je toch niet voor niets, zou ik zo denken. En dan was dat zeer lange rijverbod (15-11=4) vier jaar geleden toch al afgelopen? Hoe kan het dan dat hij weer een rijverbod had? Daar moet je toch iets voor misdaan hebben, lijkt mij.Nou dan heb je voor de tweede maal (of mogelijk de derde of nog meerdere maal) een rijverbod. Dan zou ik zeggen: als er weer een auto verplaatst moet worden, dan zou ik toch even vragen of iemand anders dat even voor mij zou willen doen, iemand die wel een rijbewijs en geen rijverbod heeft. Die advocaat doet het voorkomen alsof deze man alleen even een auto verplaatst, en dan meteen de politie op zijn nek krijgt. Dat lijkt mij een sterk verhaal. Het lijkt mij heel wat waarschijnlijker dat hij met grote regelmaat zijn rijverbod aan de laars lapt, en dan de enkele keer dat de politie dat constateert, net doet alsof hij alleen maar even een auto een klein stukje aan het verplaatsen was.