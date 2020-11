Kunstkasten geven Kudelstaart en Aalsmeer kleur in sombere tijden

AALSMEER - Nederland staat vol met grijze elektriciteitskasten. In Aalsmeer en Kudelstaart worden veel van die saaie kasten beschilderd door kunstenaars en buurtbewoners. Lex Berghuis startte 5 jaar geleden met Kunstkast. Inmiddels staan er in Aalsmeer en omgeving 55 stuks. "Zeker in deze tijden van corona geven ze de buurt wat kleur en vrolijkheid en bezorgen ze de kunstenaars werk en een podium."



Het zijn op zich nuttige kasten, de grijze elektriciteitskasten die overal langs de weg en op pleinen staan. Ze staan er voor straatverlichting, verkeerslichten of voor stroomvoorziening op een markt. Maar ze zijn saai en worden vaak beklad door vandalen. Daarom startte Lex Berghuis uit Aalsmeer 5 jaar geleden het initiatief Kunstkast. "Het is eigenlijk heel simpel. Samen met kunstenaars uit de buurt of creatieve amateurs wilden we de omgeving wat mooier maken. En dat dan wel in samenspraak met de buurt natuurlijk", vertelt Berghuis.



Sander Bosman heeft een enorme afbeelding van een ijsvogel gespoten. "Ik had dit elektriciteitshuisje al langer op het oog. Ik ben blij dat ik de opdracht van Kunstkast kreeg." De fraai gekleurde afbeelding van de ijsvogel is levensecht. "Nee ik ben geen vogelspotter, ik vind het alleen een heel mooi vogeltje" zegt Bosman. Zijn werk wordt gewaardeerd door een mevrouw die voorbij wandelt "Ik vind het prachtig die beschilderde kasten. Ze geven net een beetje kleur extra in deze sombere coronatijden."



Lex Berghuis en Kunstkast zijn voorlopig niet van plan om te stoppen. "Er zijn nog tientallen grijze kasten in de omgeving. We gaan rustig door." Als eerste wil Berghuis nu ook uitbreiden naar Amstelveen en daarna de rest van Nederland.

Reacties

10-11-2020 09:52:33 Questyn

S Ik vind de ijsvogel wel erg mooi

10-11-2020 10:00:13 Grouse

Ik vind het wel leuk. In ieder geval veel aardiger dan ongecontroleerd geklieder.

