Directeur Big Gym ontslagen na oproep om te klagen over concurrenten

ZAANSTAD - Directeur Jasper Otting is door Big Gym op non-actief gezet, nadat uitlekte dat hij aan personeel zou hebben gevraagd om bij de gemeente te klagen over coronamaatregelen van concurrenten. Otting zou zich volgens Big Gym gefrustreerd hebben over het feit dat hun sportscholen in zijn ogen extra gecontroleerd werden. Zo werden Big Gym-sportscholen in Zaandam en Wormerveer na controles gesloten.



De Telegraaf schreef vanmorgen over een mail die Otting aan zijn personeel zou hebben gestuurd. Daarin riep Otting personeel op om zich voor te doen als nieuwe leden bij onder andere Basic Fit en Fit for Free om vervolgens klachten in te dienen bij de desbetreffende gemeente: "Zeg dat je jezelf onveilig voelt, omdat er meer dan 30 personen tegelijk in de club zijn."



De brief was aanleiding voor de directie van Big Gym om Otting op straat te zetten. "De directie distantieert zich volledig van de mail. Wij als Big Gym doen met zijn allen ons uiterste best om iedere dag alle coronamaatregelen na te leven en de veiligheid van iedereen te garanderen. De directie van Big Gym wil absoluut niet dat wij ons bemoeien met hoe anderen dit allemaal doen", aldus de directie in een mail naar personeel en pers.



Oproep niet beantwoord

Volgens de directie zou de oproep van Otting door geen enkel personeelslid zijn opgevolgd. "We hebben naast de mail ook nog alle bedrijfleiders gebeld om te vertellen dat wij absoluut niet achter die mail staan", aldus een woordvoerder.



Otting kwam de laatste tijd meerdere keren op voor de vestigingen in Zaanstreek-Waterland. Deze werden namelijk door de veiligheidsregio gesloten nadat bij controle bleek dat er meer dan 30 personen in een ruimte aanwezig waren. De directie geeft aan dat de vele controles aanleiding zijn geweest voor de boosheid bij Otting. De mailing en oproep die daarop volgden zijn echter zonder overleg met de directie verzonden.

