Politie plukt dronken voetganger tot drie keer toe van de A4

De politie heeft vrijdagnacht tot drie keer toe een dronken voetganger van de snelweg A4 gehaald. Na de derde keer belandde de 45-jarige man uit Hillegom in de cel.



Agenten troffen de man rond 02.30 uur voor het eerst aan. Hij wandelde toen ter hoogte van het Ringvaartaquaduct bij Oude Wetering (ZH). "Hij wilde kennelijk via de snelweg naar huis toe wandelen", aldus de politie op Omroep West. Hoewel de man tegenstribbelde, gaven de politiemensen hem toch een lift naar de dichtstbijzijnde afrit.



Daarmee was het verhaal niet voorbij. Korte tijd later wist de politie te voorkomen dat de man opnieuw een deel van zijn tocht naar huis via de A4 aflegde. De agenten hielden hem staande en gaven tegelijkertijd een aantal tips voor een veilige looproute naar huis. Toch bleek de man even later opnieuw op de A4 te lopen. In overleg met Rijkswaterstaat liet de politie de rijstroken met spoed afzetten (met rode kruizen boven de weg). De man is aangehouden en in de cel gezet.

Reacties

09-11-2020 20:27:34 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.225

OTindex: 19.352

Je zou zeggen: gewoon laten lopen en natuurlijke selectie doet de rest. Maar dat is niet eerlijk voor de automobilist die er een trauma aan over houdt.

09-11-2020 21:43:41 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 5.701

OTindex: 2.215

Inderdaad, je zou 'm laten lopen, ware het niet dat hij een onschuldige mee zou slepen. Ik heb me toch zo'n hekel aan dit soort zatlappen!

09-11-2020 22:17:30 Grouse

Erelid



WMRindex: 2.129

OTindex: 2.001

Bijzonder hardleers type. Een poosje in een cel zal hem wel goed doen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: