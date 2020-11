Bril beschermt tegen corona. Brildragers belanden minder vaak in het ziekenhuis

Een bril beschermt tegen het coronavirus. Brildragers worden minder vaak in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstig verloop van covid-19. Dat zou erop kunnen wijzen dat het dragen van een bril inderdaad beschermt tegen het SARS2-coronavirus.



Viroloog dr. Coretta Van Leer van het UMCG vindt het niet verrassend. ,,We weten ook van andere luchtwegvirussen dat je via de ogen geïnfecteerd kan raken’’, zegt Van Leer. Brillenglazen vormen een extra barrière voor het coronavirus.



Of het ook mogelijk is je neus beter te beschermen tegen covid-19 is volgens de viroloog lastig te zeggen. Er zijn geen experimenten bekend waarbij mensen bewust met het virus zijn geïnfecteerd in hun mond of neus.



Aan het begin van de coronacrisis in het vroege voorjaar gingen er verhalen rond over het nut van tampons of vaseline in je neus. Niet erg praktisch, maar het insmeren van de neus met vaseline zou volgens die theorie een covid-infectie kunnen voorkomen.



Het nut daarvan is alleen niet bewezen. ,,Ik betwijfel of het beter is om het virus via je mond in plaats via je neus in te ademen’’, zegt Van Leer. ,,Vroeg of laat komt het virus binnen. Als je door de mond ademt komt het virus nog makkelijker direct in je longen terecht.’’



Zo zijn er ook huis-, tuin- en keukenadviezen die stellen dat het beter is bij een mogelijke coronabesmetting je neus op te halen dan te snuiten. Wie zijn neus ophaalt, krijgt het virus meer in de maag dan in de longen, zo luidt de theorie.



De gedachte is dat coronapatiënten minder ernstig ziek worden als ze een infectie van hun darmen hebben dan bij een infectie in de longen. Recent onderzoek weerspreekt dat; mensen die buikpijn en koorts als eerste symptomen hebben, lijken juist ernstiger ziek te worden dan mensen waarbij de ellende begint met een neusverkoudheid.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: