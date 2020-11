Deze zeldzame schildpad lijkt op een plakje kaas

Een boer in India heeft een hele zeldzame gele schildpad gevonden. Onderzoekster Debashish Sharma plaatste de foto's op haar Twitter.Officieel is het een Indische klepweekschildpad, maar mensen op het internet zien er een plakje kaas in. En zij vinden het maar al te leuk om daar grappen over te maken. Foto De schildpad is geel omdat hij een albino is. Als dieren albinisme hebben, zijn ze vaak wit van kleur. Daarom is deze gele albino-schildpad nog zeldzamer. Experts denken dat het om een volwassen schildpad gaat van tussen de 1,5 en 2 jaar oud.Zo'n gele schildpad is maar één keer eerder gevonden in India. Het is dus bijzonder dat er nu weer eentje tevoorschijn komt.Nadat de schildpad was onderzocht, hebben onderzoekers hem weer vrijgelaten in de natuur.