Hoge Raad: Bulgaarse diplomaat hoeft parkeerboete niet te betalen

Een Bulgaarse diplomaat die zijn auto in 2017 zonder te betalen in Den Haag parkeerde, hoeft de boete die hij kreeg niet te betalen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Eerder kreeg de man die bij Eurojust werkt, een Europese instelling ter bestrijding van criminaliteit, ook al gelijk van de rechtbank en van het gerechtshof.



De Bulgaar kreeg op 9 oktober 2017 een boete van 61 euro omdat hij een parkeerkaartje van 2,15 euro niet betaald had.



Dat deed hij niet omdat hij vond dat hij dat niet hoefde van zijn diplomatieke status. Diplomaten hoeven geen belasting te betalen, maar er is wel een uitzondering voor onder andere 'heffingen wegens bepaalde verleende diensten'.



Volgens de gemeente Den Haag was daar sprake van, het zou gaan om een 'gedwongen betaling voor het gebruik van de grond'.



De Hoge Raad gaat daar niet in mee. "Met parkeergeld wil de gemeente vooral het parkeergedrag reguleren. Er is ook geen verband tussen gebruik van de grond en tarief. De opbrengsten hoeven ook niet per se aan de parkeerplaats besteed te worden", zo blijkt uit de uitspraak.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: