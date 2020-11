Lacosteveel en Straatarmani: Kledingbank Eindhoven lanceert ludieke T-shirtlijn

Merkkleding is voor veel gezinnen niet te betalen. Dat betekent voor sommige kinderen dat ze er niet bijhoren op school. Kledingbank Eindhoven proberen de kloof tussen arm en rijk te verkleinen en lanceert de kledinglijn 'Eindhoven merk-waardig'.Sinds de coronacrisis heeft Kledingbank Eindhoven er veel nieuwe klanten bij. "We bestaan al tien jaar, maar de afgelopen maanden is het aantal klanten ineens met tien procent gestegen. Zij worden naar ons doorverwezen door hulpverlenende instanties", vertelt voorzitter Emily Zwartkruis aan EditieNL.Aan gedoneerde kleding is er geen gebrek, maar aan geld wel. "We zijn hard op zoek naar donateurs om ons bij te staan. Daarom zijn we deze actie gestart."De kledingbank heeft een lijn T-shirts ontwikkeld. Dit zijn stuk voor stuk woordspelingen op bekende merken zoals Nike ('Niks'), Armani ('Straatarmani'), Adidas ('Adidasduur') en New Balance ('No Balance')."Ons doel is absoluut niet om deze merken te kakken te zetten", benadrukt Zwartkruis. "We willen merkbeleving aan de kaak stellen.""We horen te vaak van klanten dat hun kinderen er op school niet bij horen omdat ze geen merkkleding hebben. Mensen worden buitengesloten omdat ze zich geen dure kleding kunnen veroorloven. Dat probleem willen we bespreekbaar maken met een knipoog naar merken zoals Adidas en Lacoste."Op de website kun je een bedrag naar keuze doneren aan de kledingbank. Bij elke donatie vanaf dertig euro mag je een eigen 'merkshirt' uitkiezen.